Samsun’da narkotik polisi tarafından 2 kilo metamfetamin ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde E.K. isimli şahsın aracında arama yaptı. Yapılan aramada iki parça halinde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.