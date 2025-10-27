Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, iki kardeşin oyun oynarken gerçekleştirdiği talihsiz kaza yürekleri dağladı.

Olay akşam saatlerinde Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde, hayvan pazarı altı bölgesinde bulunan ahırlarda gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu bir ailenin oğlu olan Muhammet Elsait (12) ile kardeşi Ali Muhammet Elsait (7) iddiaya göre ahırda buldukları av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu 7 yaşındaki Ali Muhammet Elsait ağır yaralandı.

Küçük çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından küçük çocuk Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı