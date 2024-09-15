İzmir’de müştekilere ait iş yerlerini 4 gün arayla kurşunlayan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, İzmir’in Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz ay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K. isimli şüpheli, müştekilere ait iş yeri olan medikal dükkanı ve eczaneyi kurşunladı. Olayın ardından yapılan çalışmalar sonucu Y.K. ve Ö.M. isimli şüphelilerin ise A.K.’ye yardım ettiği tespit edildi. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ve SAM Büro Amirliği çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda ekipler, A.K., Y.K. ve Ö.M. isimli şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

Öte yandan, şüpheli A.K.’nin olay esnasında kullanmış olduğu ruhsatsız tabanca Buca ilçesindeki iş yerinde ele geçirildi.

1 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklandı, Y.K. ve Ö.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.