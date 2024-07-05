Milli Emlak Genel Müdürlüğü, 2 ilde yer alan 15 adet arsa ve araziyi uygun fiyatlarla satışa sunuyor.

2 ilde gerçekleştirilecek satışlarla yatırımcılara cazip fırsatlar sunulacak.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan 3 adet arsa için satış ihalesi 11 Temmuz Perşembe günü saat 10:00’da yapılacak. Arsalar, 36 bin 463 Türk lirasından başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Geçici teminat bedelleri ve arsa büyüklüklerine göre belirlenen bu fiyatlar, yatırımcılar için büyük bir fırsat sunuyor. Ayrıca peşin ödemelerde %20 indirim ve taksitli ödeme seçenekleri de mevcut.

Sinop’un Saraydüzü ilçesinde ise 2 Ağustos Cuma günü saat 09:30’da düzenlenecek satışla 12 adet arazi yeni sahiplerini bulacak. Büyüklükleri 209,82 metrekareden başlayan araziler için geçici teminat bedeli 10 bin 800 Türk lirası olarak belirlendi. Fiyatlar ise 54 bin Türk lirasından başlayıp 1 milyon 430 bin Türk lirasına kadar değişiklik gösteriyor. Bu arsalar için de peşin alımlarda %20 indirim ve taksitli ödeme seçenekleri sunulacak.

KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR

Milli Emlak’ın sunduğu bu cazip arsa ve arazi fırsatları, yatırımcılar için büyük bir avantaj oluşturuyor. Uygun fiyatlar, indirim ve taksit seçenekleri ile bu fırsatlar kaçırılmamalı. Yatırım yapmak isteyenler için Milli Emlak’ın Sinop ve Şırnak’taki satışları büyük bir fırsat sunuyor.