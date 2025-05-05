Nevşehir’in Kıratlıoğlu Mahallesi’nde, kendisinden yaklaşık iki haftadır haber alınamayan 64 yaşındaki S.Y., yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, Salim Başbuğ Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y.'den uzun süredir haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, kapının açılmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi.

Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kapının açılmasının ardından, S.Y.'nin cansız bedeni evde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı ilk incelemenin ardından, cenaze otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.