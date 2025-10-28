Yozgat sınırındaki yerleşim yerlerine bağlayan köprü, bölge halkının ulaşımında da aktif rol oynuyor.

İlçe merkezinde Çekerek Irmağı üzerinde yer alan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 2 bin yıllık tarihi Sulusaray köprüsü, aradan geçen yüzyıllara rağmen zamana meydan okuyor. Antik dönem mimarisinin izlerini taşıyan köprü, günümüzde araç ve yaya trafiğine açık şekilde kullanılmaya devam ediyor.



Kesin yapım tarihi bilinmeyen, ancak ilçedeki diğer arkeolojik kalıntılarla benzerlik gösterdiği için Roma dönemine ait olduğu düşünülen köprü, altı kemerli yapısıyla da dikkat çekiyor. Ortadaki iki kemer gözünün diğerlerinden daha geniş ve yüksek inşa edilmesi, dönemin mühendislik anlayışına dair önemli ipuçları sunarken her iki kıyıdan itibaren büyük kemere doğru hafif eğimli şekilde yükselen mimarisiyle köprü; hem estetik hem de dayanıklılığıyla öne çıkıyor.

Köprü 2 bin yıl içerisinde bir çok onarım ve restorasyon gördü. İlçe merkezini Sulusaray'a bağlı 7 köy ile Yozgat sınırındaki yerleşim yerlerine bağlayan köprü, bölge halkının ulaşımında da aktif rol oynuyor. Tarihi değeri kadar işlevselliğini de koruyan Sulusaray Köprüsü, geçmişle bugünü birbirine bağlayan sembolik bir yapı olarak ayakta duruyor.



Köprünün tarihe tanıklık ettiğini söyleyen Burhanettin Erden, "Sulusaray ilçemizin Roma dönemi köprüsü. Bu köprü tarihe tanıklık yapıyor. 2 bin yıllık geçmişe dayanan bu köprü Sulusaray ilçemize bağlı. 7 köye geçiş yapılıyor. Aynı zamanda bu köprüden Yozgat'a da gidiliyor. Hala ayakta, yüklü araçlarda geçiyor. 2 bin yıllık köprü aktif olarak kullanılmaktadır" dedi.