Roma İmparatorluğu döneminde Kayseri'de yaşayan kralın amansız bir hastalığa yakalanan kızının iyileşmesini sağladığına inanılan ve bu nedenle bölgede "Kral Kızı" olarak adlandırılan tarihi hamam, mimarisi ve 50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akan termal suyuyla öne çıkıyor.

Yozgat Müze Müdürlüğü gözetiminde 2022'de başlatılan çevre düzenleme çalışmaları, geçen yıl ağustos ayında tamamlanmasının ardından yeniden ziyarete açılan tarihi hamam, ziyaretçileri ağırlıyor.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, Sarıkaya Roma Hamamı’nın sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en nadide kültürel miraslarından biri olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, “Dünyada yalnızca iki örneği bulunan bu eşsiz antik yapı, Roma İmparatorluğu’nun mühendislik ve mimarisini günümüze taşıyan bir şaheserdir” denildi.

Anadolu’nun en iyi korunmuş Roma hamamlarından biri olan yapı, günümüzde hâlâ akan termal suyu ile dikkat çekiyor. Şifa kaynağı olarak da değerlendirilen bu doğal kaynak, hamamın işlevselliğini 2 bin yıl sonra dahi sürdürüyor.

Sosyal Hayata Işık Tutuyor

Hamamın otantik dokusunun, Roma döneminin sosyal yaşamına dair önemli ipuçları sunduğu belirtilen açıklamada, Sarıkaya Roma Hamamı’nın tarihî, kültürel ve turistik açıdan büyük değer taşıdığına işaret edildi.

Yozgat Valiliği, tarih ve sağlığın buluştuğu bu benzersiz yapının mutlaka görülmesi gereken yerler arasında olduğunu belirterek, vatandaşları ve ziyaretçileri Sarıkaya Roma Hamamı’nı keşfetmeye davet etti.

Sarıkaya Kaplıcaları Efsanesi

Kral Kızı Hamamı olarak da bilinen Sarıkaya Kaplıcalarının efsanesi halk arasında şöyle anlatılır: Kayseri'de oturan Roma krallarından birinin kızı amansız bir hastalığa yakalanır. Kral, kızını birçok hekime götürür; tedavisi için her şeyi yapar. Ama güzelliği dillere destan bu kızın derdine çare bulunamaz. Kızın hastalığı gün geçtikçe ilerler ve kız artık yürüyemez hale gelir. Ayakları tutmaz, dizleri küt olur.

O günlerde Sarıkaya sazlık ve bataklıktır. Sıcak suyun olduğu yerde küçük bir gölet oluşmuştur. Kral küçük kızını son çare olarak bu sıcak suyun bulunduğu yere gezsin diye gönderir. Artık ömrünün sayılı günlerini yaşayan zavallı kız oyalanmak için bu çamurlu gölet kenarında dolaşır ve zaman zaman arkadaşlarıyla bu çamurlu sulara girer. Gezmek ve oyalanmak için girdiği çamurlar ve sıcak su kıza iyi gelir. Bir müddet burada kalır, gün geçtikçe kızın hastalığı iyi olmaya başlar. Dizleri açılır; yavaş yavaş adım atmaya ve yürümeye başlar. Sonunda tamamen iyileşen güzel kızın buradaki sıcak su sayesinde iyi olduğu anlaşılır. Bunun üzerine kızın babası kral, buraya mermerden bir havuz yaptırır, etrafı kesme büyük taşlarla çevrilir. Önceleri kimsenin olmadığı bu havuz çevresinde bir şehir oluşur. Kralın kızının adı bu yeni şehre verilir.