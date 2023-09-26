Toros yaylalarında yörük göçerlerin vargit çiçeği olarak tabir ettiği çiğdem familyasından çiçeklerin açtığını belirten arıcı İbrahim Tontul, artık yayladan yavaş yavaş göç edilmesi gerektiğini belirtti. Yaylalarda son açan vargit çiçeklerinden de arıların polen topladığını belirten Tontul, “Biraz polen tedarik ettikten sonra arılığımızı buradan indireceğiz” dedi.

Tontul, hayata geçirdiği sahiplendirme sistemiyle kovan sahiplenen müşterilerini ister telefon kaydıyla, isterlerse de kendileri 2 bin 500 rakımlı yaylalardaki arılıklarda misafir olarak bal hasadının gerçekleştirilmesine ortak ediyor. Bal hasadı için Antalya’dan gelen Ali Saldıran, “Her sene Bozkır’ın zirvelerine geliyoruz, burada balcı Tontul ailesinden sahiplendiğimiz kara kovan balını hasat ediyoruz. İbrahim ağabey o kadar emin ki, işine güveniyor ki bizi buraya çağırıyor. Bal sahipleri yani kovanı sahiplenen kişiler ve aileler buraya geliyor, kendi arılarını burada görüp hasat edip buradan alıp gidiyor. Benim de bugün balım gayet güzel çıktı. Sahiplendiğim kovanın balını hasat ettik, güzel bir kara kovan balı çıktı” dedi.

Sahiplendirme misafiri Ömer Doğan da, yaklaşık 12 yıldır ailesinin bal ve bal ürünlerini buradan temin ettiğini anlatarak, "İbrahim Tontul, 2 yıl önce yeni bir proje başlattığını, arı sahiplendirme yöntemi ile bizlerin de bu işe katkısı olabileceğini ve en azından bal üretim ve hasat işlemine şahit olabileceğimizi söyledi. Bal tüketim sürecinde hasada dahil olursak ne yediğimizi bilmemiz ve görmemiz gerektiği hususunda bizi bilgilendirdi. Geçen yıl güzel verim ve güzel lezzet aldık. Arıcılıkta da güzel hatıralar paylaştık ve bugün de o günlerden biri. Şu an insandan uzak, doğal ortam o kadar güzel ki, buraya gelmek bile büyük bir meşakkat” ifadelerini kullandı.

Arıcı İbrahim Tontul ise, “Bugün 2 tane kovanı olan arkadaşımız geldi. Misafirlerimizin sahiplenmiş oldukları kovanları açtığımızda birinde çok güzel ve bu sezona göre beklemediğimiz bir bal oldu gerçekten. Öbüründe de kara kovan ana arısını kaybetmiş. Normal şartlarda ana arının kaybedilmesinin önüne geçebilir ama biz bu kovanları çok açıp uğraşmadığımız için tamamen doğal yetiştirmek için ortalama 3,5 aydır falan o kovanı hiç açmadık. Bu kovanı bugün açtığımızda da o yüzden hiç bal çıkmadı. Yapacak bir şey yok, bizim elimizde olan bir şey değil. Bu risk en doğal bala ulaşmak için göze alınması gereken bir risk. Bizim yaylaların vargit çiçekleri de açmış. Dağların kralları çobanlarımız bu çiçekler açtıktan sonra dağdan 1 hafta 10 gün içinde gider. Bizim de artık çiçeklerimiz açmış, bunların solmasına yakın artık biz de buradan biraz polenimizi alacağız ve gittiğimiz yerde bunun polenini kullanacağız. Kara kovan sahiplenmek isteyenler kıştan bizlere bilgi vermeleri gerekiyor. Çünkü kıştan gelen taleplere göre sahiplendirme kara kovan yapıyoruz. Sahiplendirme için yaz ortasında beni aradıklarında artık iş işten geçmiş oluyor” diye konuştu. (İHA)