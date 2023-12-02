Yozgatlılar aman ha dikkat! Sakın ha bu hataya düşmeyin Yozgatlılar aman ha dikkat! Sakın ha bu hataya düşmeyin

Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

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YEŞER ECZANESİ

YEŞER ECZANESİ

 AŞAĞI NOHUTLU MAH. GÜNEŞ SOKAK ESER APT. 2/G
 03542125757
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YUNUS ECZANESİ

YUNUS ECZANESİ

 Ahishavi Mah. İstiklal Cad. No:22/F
 03543142000
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AYDINCIK ECZANESİ

AYDINCIK ECZANESİ

 YENI MAH. ÇEKEREK CAD. NO:20/A
 03544871212
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DEDEOGLU ECZANESİ

DEDEOGLU ECZANESİ

 BELEDIYE CAD. NO:17
 03546451359
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
 03547161330
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SOYLU ECZANESİ

SOYLU ECZANESİ

 Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. No:5/4
 03547361066
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YILDIZ ECZANESİ

YILDIZ ECZANESİ

 Yeniyol Mah. Milli Egemenlik Cad. No:14/A
 03544682558
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 Kadıoğlu Mah.Cumhuriyet Bulvarı No:83/B
 03543754140
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

NİHAN ECZANESİ

NİHAN ECZANESİ

 FATİH SULTAN MEHMET MAH. GAZİ MUSTAFA KAMAL BLV. NO:164/B
 03543686141
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TAŞKIN ECZANESİ

TAŞKIN ECZANESİ

 KAPLICA MAH MIMAR SINAN CAD NO:10
 03547722066
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TIRAŞOĞLU ECZANESİ

TIRAŞOĞLU ECZANESİ

 Yeni Doğan Mah. 7080 Cad. No:4 Sorgun/Yozgat
 03544153636
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YENİ ECZANESİ

YENİ ECZANESİ

 BAHÇELIEVLER MAH. ATATÜRK BULV. NO:2/D
 03545642518
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

YÜCEL ECZANESİ

 BANKALAR CAD. NO:1
 3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

MERKEZ ECZANESİ

MERKEZ ECZANESİ

 A. VEHBI PANDIR MAH. ÇIFTLIK CAD. NO:1/7
 3545161199
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Kaynak: Haber Merkezi