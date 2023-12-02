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Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

YEŞER ECZANESİ

AŞAĞI NOHUTLU MAH. GÜNEŞ SOKAK ESER APT. 2/G

03542125757

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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YUNUS ECZANESİ

Ahishavi Mah. İstiklal Cad. No:22/F

03543142000

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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AYDINCIK ECZANESİ

YENI MAH. ÇEKEREK CAD. NO:20/A

03544871212

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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DEDEOGLU ECZANESİ

BELEDIYE CAD. NO:17

03546451359

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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT

03547161330

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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SOYLU ECZANESİ

Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. No:5/4

03547361066

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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YILDIZ ECZANESİ

Yeniyol Mah. Milli Egemenlik Cad. No:14/A

03544682558

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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

Kadıoğlu Mah.Cumhuriyet Bulvarı No:83/B

03543754140

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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

NİHAN ECZANESİ

FATİH SULTAN MEHMET MAH. GAZİ MUSTAFA KAMAL BLV. NO:164/B

03543686141

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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TAŞKIN ECZANESİ

KAPLICA MAH MIMAR SINAN CAD NO:10

03547722066

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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TIRAŞOĞLU ECZANESİ

Yeni Doğan Mah. 7080 Cad. No:4 Sorgun/Yozgat

03544153636

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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YENİ ECZANESİ

BAHÇELIEVLER MAH. ATATÜRK BULV. NO:2/D

03545642518

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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

BANKALAR CAD. NO:1

3546121975

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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

MERKEZ ECZANESİ

A. VEHBI PANDIR MAH. ÇIFTLIK CAD. NO:1/7

3545161199

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