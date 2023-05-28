Sezona yeni yönetim, yeni teknik heyet ve yeni futbolcularla şampiyonluk parolası ile başlayan Tuzkayaspor namağlup olarak sezonun bitmesine 2 hafta kala hedefine ulaştı.

Tuzkayaspor bugün oynadığı Yerköy Volkanspor müsabakasında aldığı 3-1 lık net skorla kazandığı maçtan sonra 2.inci amatör lige veda ederek, 1. Amatör ligine yeniden merhaba dedi.

Tuzkayasporkulübünden yapılan açıklamada; “Yönetimimizi, teknik heyetimizi, futbolcularımızı tebrik ediyoruz.Yeni hedef yeni sezon Yozgat 1.amatör lig şampiyonluğutebrikler takım” ifadelerine yer verildi. Yasin Nazım Kayhan