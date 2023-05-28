Milli sporcu Birgül Erken, Vartical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'na hazırlanıyor Milli sporcu Birgül Erken, Vartical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'na hazırlanıyor

Sezona yeni yönetim, yeni teknik heyet ve yeni futbolcularla şampiyonluk parolası ile başlayan Tuzkayaspor namağlup olarak sezonun bitmesine 2 hafta kala hedefine ulaştı.

Tuzkayaspor bugün oynadığı Yerköy Volkanspor müsabakasında aldığı 3-1 lık net skorla kazandığı maçtan sonra 2.inci amatör lige veda ederek, 1. Amatör ligine yeniden merhaba dedi.

Tuzkayasporkulübünden yapılan açıklamada; “Yönetimimizi, teknik heyetimizi, futbolcularımızı tebrik ediyoruz.Yeni hedef yeni sezon Yozgat 1.amatör lig şampiyonluğutebrikler takım” ifadelerine yer verildi. Yasin Nazım Kayhan