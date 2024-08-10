Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, 1998 yılında Van Çatak’da şehit olan Piyade Komando Er Halit Aksu'nun Kadıgüllü köyündeki mevlidine katıldı.

Kaymakam Demir, şehide Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı ve sabır dileyerek, devletin bugün olduğu gibi bundan sonrada tüm imkânları ile şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Demir, “Vatanları uğruna canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimiz en değerlilerimizdir. Devletimiz tüm imkanlarıyla yanınızdadır. Sizlere kapılarımız sonuna kadar her zaman açıktır. Bugün bu topraklarda şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde rahatça yaşayabiliyoruz.

Bu vesile ile tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum” dedi. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun” dedi.