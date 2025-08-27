Hükümetin gündeminde yer alan sosyal güvenlik reformu, özellikle Bağ-Kur’lular için emeklilik sürecini kolaylaştıracak. Reform kapsamında prim gün sayısının düşürülmesiyle birlikte, küçük esnaf ve işletme sahiplerinin yıllardır beklediği erken emeklilik fırsatı gündeme taşındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan düzenleme, hayata geçtiğinde erkek esnaf için 9.000 olan prim günü 7.200’e indirilecek. Böylece hem prim yükü azalacak hem de emeklilik yaşı daha erken bir tarihe çekilecek.

Esnafa Az Primle Emeklilik İmkanı

Mevcut sistemde Bağ-Kur’lular, kısmi emeklilik hakkı ile 5.400 prim gününü doldurduklarında yaş koşulunu sağlayarak emekliliğe hak kazanabiliyor. Yaş şartı ise sigorta giriş tarihine göre değişiyor:

8 Eylül 1999 ve öncesi: Kadınlar 56, erkekler 58 yaşında.

9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arası: Kadınlar 60, erkekler 62 yaşında.

30 Nisan 2008 sonrası: 5.400 günü 2035’e kadar tamamlayan kadınlar 61, erkekler 63 yaşında.

Yeni reformla birlikte 7.200 prim günü şartını dolduran esnaflar, yaş beklemeden doğrudan emeklilik hakkına kavuşabilecek.

Malulen Emeklilik Seçeneği

Çalışma hayatında sağlık sorunları nedeniyle iş gücünü kaybeden esnaflar için de sistemde özel bir düzenleme mevcut.

%60 iş gücü kaybı sağlık raporuyla belgelenirse malulen emeklilik hakkı tanınıyor.

En az 10 yıl sigortalılık ve 1.800 prim günü aranıyor.

Ağır derecede malul olup başkasının bakımına muhtaç olanlarda ise sigortalılık süresi şartı kaldırılıyor.

Bu kapsamda başvurusu kabul edilen esnaf, takip eden ay itibarıyla emekli maaşını almaya başlıyor.

“Son 3,5 Yıl Kuralı” Kalkıyor

Öte yandan, mevcut sistemde 1 Ekim 2008 öncesinde sigortalı olan vatandaşların emekli maaşı hangi kurumdan bağlanacağına, son 3,5 yıldaki hizmetleri belirliyordu. Reformla birlikte bu uygulama sona eriyor.

Artık Bağ-Kur’lular, SSK’lı çalışma zorunluluğu olmadan, doğrudan prim günlerini tamamlayarak emekli olabilecek.

8 Eylül 1999 öncesi: 5.000 – 5.975 gün

9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arası: 7.000 gün

1 Ekim 2008 sonrası: 7.200 gün

Yeni düzenlemeyle birlikte tüm küçük esnaf için 7.200 prim günüyle emeklilik hakkı standart hale getirilecek.

Yüzbinlerce Esnaf İçin Yeni Umut

Sosyal güvenlik reformunun yasalaşmasıyla birlikte, milyonlarca Bağ-Kur’lunun emeklilik süreci kolaylaşacak. Özellikle uzun yıllardır yüksek prim yükü nedeniyle emeklilikte zorlanan küçük esnaf, yeni sistem sayesinde daha erken yaşta emekli olabilecek.

Düzenlemenin Meclis’e gelmesi ve yasalaşması halinde, esnaf için hem prim yükü azalacak hem de daha kısa sürede emeklilik yolu açılacak.