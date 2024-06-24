1825 yılında Çapanoğlu Süleyman Bey’in Başçavuşu Halil Ağa’nın oğlu Ahmet Ağa tarafından yaptırılan ve halk arasında "Yanan Hamam" olarak bilinen tarihi Başçavuş Çifte Hamamı’nda restorasyon çalışmaları tamamlandı.

1978’li yıllarda hamamın kazan dairesinde çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale gelen ve bu nedenle "Yanan Hamam" adıyla anılan Başçavuş Çifte Hamamı, 199 yıllık tarihiyle Yozgat'ın önemli kültürel miraslarından biri olma özelliğini koruyor. Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla hamam, yeniden eski ihtişamına kavuştu.

Restorasyon çalışmaları kapsamında hamamın orijinal mimarisine sadık kalınarak gerekli onarımlar yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hamam, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin kullanımına açılacak. Tarihi dokusuyla dikkat çeken Başçavuş Çifte Hamamı, Yozgat’ın kültürel ve turistik değerine önemli bir katkı sunacak.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Desteklerinden dolayı, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.