Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından il genelinde yük taşıyan araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yük taşıyan araçlara yönelik 4 ekip 8 personel ile yapılan uygulamada 197 araç denetlendi.

Denetimde sürücülere fazla yük taşımamaları, hız kurallarına uymaları ve emniyet kemeri kullanmaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yozgat Valiliği tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, aşırı tonajlı araçlara geçit olmadığı bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Unutmayın: Aşırı tonaj yolların daha hızlı bozulmasına neden olur. Kaza riskini artırır. Trafikte akışı olumsuz etkiler. Yollar hepimizin ortak malıdır, koruyalım ve kurallara uyalım. Bu kapsamda; İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerimiz, ilimiz genelinde, yük taşıyan araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde sürücülere fazla yük taşımamaları, hız kurallarına uymaları ve emniyet kemeri kullanmaları konusunda bilgilendirme yapıldı.”