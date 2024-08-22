Türkiye’den 1960’lı yıllarda Hollanda’ya çalışmaya giden gurbetçi kadınları temsil eden ve kadın göçünü anlatan serginin açılışı, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sergi açılışına Yozgat Vali Vekili Adnan Kayık, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, POMEM Müdürü Zafer Kişi ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar ilk olarak kadın göçünü anlatan fotoğraf ve kadınların hayat hikayelerinin yer aldığı sergiyi gezdi.

Sergi gezisinin ardından kültür merkezinde düzenlenen programda konuşan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Hollanda Büyükelçiliği ile önemli bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, “Yozgat'ın dış ülkelerle ilişkileri son derece farklı ve güçlü bir bağ var. Bu noktada yaklaşık 60 yıl önce Yozgat'tan insanlarımız biraz daha hayat gailesi içerisinde Avrupa'ya göç ettiler. Rızıklarını, geçimlerini orada aradılar. Çok büyük bir cesaret örneği gösterdiler, dilini bilmediği tamamen yabancı olduğu ülkeye ilk defa evinden çıkmış, köyünden çıkmış insanlar Avrupa’ya gittiler ve orada yaşamaya başladılar. 60’lı yıllarda oralara gitmek büyük bir cesaret işiydi, onlara hayran olmamak mümkün değil. Aynı zamanda oradan kazandıklarıyla sadece maddi değil aynı zamanda manevi kazanımlarıyla da memleketimize çok büyük katkıları oldu. Onların her birine canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Nathalie Lintvelt ise, Hollanda’da yarım milyona yakın Türk vatandaşının yaşadığına değinerek, “Hollanda Hükumeti bu yıl, 60 yıl önce Hollanda’ya gelen Türklerin gelişini kutluyor. 60’lı yıllarda gelenlerle birlikte Hollanda’da yarım milyona yakın Türk kökenli insan yaşıyor. Bu zamanda Yozgat’tan da Hollanda’ya göç eden vatandaşlar oldu, Hollanda Büyükelçiliğinde de Yozgat kökenli birçok arkadaş çalışıyor. Bu sergimizi Bursa, İstanbul ve Sorgun’un Bahadın beldesinden sonra Yozgat’ta da sergilemekten gurur duyuyoruz. Bu sergi ile öncü Türk kadınlarını ön plana çıkarmak istedik. Bu kadınlarımız yol gösterenler konumuna geldiler, emekleriyle Hollanda’ya çok büyük katkıları oldu” şeklinde konuştu.

Konuşmalarının ardından Yozgat Belediyesi Sürmeli Müzik Topluluğu tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.