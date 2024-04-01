Boğazlıyan ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Boğazlıyan Belediye Başkan Adayı Gökhan Coşar, 192 oy farkla yeniden belediye başkanı seçildi.

AK Parti Boğazlıyan Belediye Başkan Adayı Gökhan Coşar 5 bin 464 oy ile yüzde 48.01 oy oranına sahip olarak ilçe belediye başkanı oldu.

Diğer adayların oy oranları ve oy sayıları ise şu şekilde;

CHP Boğazlıyan Belediye Başkan Adayı Sinan Budak 5 bin 272 oyla yüzde 46.33,

MHP Boğazlıyan Belediye Başkan Adayı Celalettin Öztürk 231 oyla yüzde 2.03,

Yeniden Refah Partisi Boğazlıyan Belediye Başkan Adayı Nafiz Bayer 177 oyla yüzde 1.56.