Bakanlık X’teki paylaşımında gelen ihbar ve şikayetler nedeniyle İzmir’de faaliyet gösteren işletmelerde ve işletmelere bağlı soğuk hava depolarında 12-19 Ağustos arasında kontroller yapıldığını belirtti.

Kontrollerde ileri üretim tarihi basılmış, son tüketim tarihi geçmiş, etiket ve izlenebilirlik bilgileri eksik, ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünlerin tespit edildiği vurgulanırken şunlara el konuldu:

Bakanlık El Koydu (2)

· 789 bin 300 adet 1 litrelik UHT süt

· 6 bin 850 kilo pastörize laktik tereyağı

· 1 bin 350 kilo UHT süt

· 118 bin 320 litre yağlı UHT süt ve benzeri ürünler

· 22 bin 31 kilo kırıntı süzme peyniri

· 12 bin kilo eritme peynir

· 387 bin 742 kilo teleme peyniri

· 58 bin 325 kilo süt tozu

· 22 bin 875 kilo tereyağı

· 49 bin 933 kilo labne

İlgili işletmelere yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi