Bakanlık X’teki paylaşımında gelen ihbar ve şikayetler nedeniyle İzmir’de faaliyet gösteren işletmelerde ve işletmelere bağlı soğuk hava depolarında 12-19 Ağustos arasında kontroller yapıldığını belirtti.
Kontrollerde ileri üretim tarihi basılmış, son tüketim tarihi geçmiş, etiket ve izlenebilirlik bilgileri eksik, ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünlerin tespit edildiği vurgulanırken şunlara el konuldu:
· 789 bin 300 adet 1 litrelik UHT süt
· 6 bin 850 kilo pastörize laktik tereyağı
· 1 bin 350 kilo UHT süt
· 118 bin 320 litre yağlı UHT süt ve benzeri ürünler
· 22 bin 31 kilo kırıntı süzme peyniri
· 12 bin kilo eritme peynir
· 387 bin 742 kilo teleme peyniri
· 58 bin 325 kilo süt tozu
· 22 bin 875 kilo tereyağı
· 49 bin 933 kilo labne
İlgili işletmelere yasal işlem başlatıldı.