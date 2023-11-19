Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

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MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SEBİL ECZANESİ

SEBİL ECZANESİ

 AŞAĞI NOHUTLU MAH. YZB. BAHATTİN ÇOKDEĞERLİ CAD.NO:5
 03542176267
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ŞENEL ECZANESİ

ŞENEL ECZANESİ

 YEŞİLTEPE MAH. HASTANE CAD. NO:4/B
 03543141818
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AYDINCIK ECZANESİ

AYDINCIK ECZANESİ

 YENI MAH. ÇEKEREK CAD. NO:20/A
 03544871212
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DENİZ ECZANESİ

DENİZ ECZANESİ

 ÇARŞI MAH. ŞEVKET HOKKA ÖMEROĞLU CAD. NO:5 BOĞAZLIYAN /YOZGAT
 03546453399
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
 03547161330
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TEMEL ECZANESİ

Naim Süleymanoğlu kabri başında anıldı Naim Süleymanoğlu kabri başında anıldı
TEMEL ECZANESİ

 Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25
 03547361119
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAY ECZANESİ

SARAY ECZANESİ

 BAHÇELİEVLER MAH. KILIÇ SOKAK NO:1/A
 03544681159
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 Kadıoğlu Mah.Cumhuriyet Bulvarı No:83/B
 03543754140
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAYKENT ECZANESİ

SARAYKENT ECZANESİ

 FATIH SULTAN MEHMET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:65/5
 3543686647
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DERMAN ECZANESİ

DERMAN ECZANESİ

 KAPLICA MAH. BARAN CAD. NO:27
 3547721070
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ÜNSAL ECZANESİ

ÜNSAL ECZANESİ

 BAHÇELIEVLER MAH. KADİR ÇETİN CAD. NO:25/B

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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YASA ECZANESİ

YASA ECZANESİ

 BAHÇELIEVLER MAH. FATIH CAD. NO:3/B
 3545642267
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

YÜCEL ECZANESİ

 BANKALAR CAD. NO:1
 3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

İNCE ECZANESİ

İNCE ECZANESİ

 YENI MAH. BEDRI AYDIN CAD. NO:14
 03545164500
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Kaynak: Haber Merkezi