Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından siber suçlarla mücadele çalışması gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmaları Yozgat Valiliği sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamada, “İnternet üzerinde yer alan ve herkese açık kaynaklarda/sosyal medya platformlarında yapılan açık kaynak neticesinde; 190 sosyal medya hesabı/sitesi hakkında çalışma yapılmış 18 sosyal medya hesabı/sitesi hakkında açık kaynak araştırma raporu tanzim edilmiş, 203 vatandaşa güvenli internet ve siber zorbalıkla mücadele eğitimi verilmiştir. 250 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli yapılmıştır. Trafik faaliyeti kapsamında; 19 bin 851 araç ve sürücü kontrol edilmiştir” ifadelerine yer verildi.