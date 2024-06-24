Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlık Milli Parkı, 9 günlük bayram tatili boyunca ziyaretçi akınına uğradı.

Doğal güzellikleri ve temiz havasıyla ünlü park, tatilcilerin gözdesi oldu. Bayram tatili süresince Yozgat Çamlık Milli Parkı ve Yozgat tabiat parklarını toplamda 19 bin 898 kişi ziyaret etti.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Yozgat Çamlık Milli Parkı, doğaseverler için eşsiz bir kaçış noktası sunuyor.

Park, ziyaretçilerine huzurlu yürüyüş yolları, piknik alanları ve doğal yaşamı gözlemleme fırsatı sunarak, tatil boyunca keyifli anlar yaşattı. Aynı zamanda tabiat parkları da, sunduğu çeşitli aktivitelerle ailelerin ve doğa tutkunlarının ilgisini çekti.