Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2023 yılının Mayıs ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu.

İstatistiklere göre Mayıs ayında, kentte meydana gelen trafik kazalarında 189 kişi yaralanırken, 2 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 24’ü ölümlü ve yaralanmalı olurken, 75’i ise maddi hasarlı oldu.

TÜRKİYE GENELİNDE 258 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Türkiye genelinde mayıs ayında 48 bin 380 kaza meydana geldi. Bu kazaların 210'u ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 275 kişi hayatını kaybetti, 31 bin 746 kişi ise yaralandı.



ARAÇLARIN CİNSLERİ



Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 924'ünü bisiklet, 5'ini at arabası, bin 598'ini motorlu bisiklet, 6 bin 595’ini motosiklet, 17 bin 85’ini otomobil, 844'ünü minibüs, 4 bin 936'sını kamyonet, 627’sini kamyon, 831’ini çekici, 641'ini otobüs, 231'ini traktör, 7'sini arazi taşıtı, 85'ini özel amaçlı, 32'sini iş makinesi, 26'sını ambulans, 9'unu tanker, 4’ünü tren, 8'ini tramvay ve 741’ini diğer araçlar oluşturdu.

EN SIK GÖRÜLEN SÜRÜCÜ HATALARI

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin ’dur’ işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi. Melike Aslı Arslan