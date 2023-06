Şehitlik ziyaretiyle başlayan etkinlikte, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim okunup dua edildikten sonra şehit kabirleri tek tek ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Düzenlenen programa Yozgat İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer ve askeri personel katılım sağladı.

“HALKIMIZIN HİZMETİNDEYİZ”

İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, açıklama yaptı. Albay Başer, Jandarma Genel Komutanlığı'nın başarılarla dolu 184 yıllık köklü bir tarihe sahip olduğunu vurguladı.

Jandarmanın, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusun her zaman takdirini kazandığını belirten Başer, "Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında ülkemizin her noktasında, gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeli ile jandarma, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle, birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımı ile her zaman milletinin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir” şeklinde konuştu.

“HUZURU KORUYACAĞIZ”

"HUZURU KORUYACAĞIZ"

Günün anlam ve önemine binaen bir açıklama yapan Jandarma Üstçavuş Ali Şahin ise, "Bugün, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 184'üncü yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Başarılarla dolu 184 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır" dedi.

Jandarma tarihinin okunmasıyla tören sona erdi.

Jandarma Teşkilatı'nın 184. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla törenin sonrasında, Jandarma Sosyal Tesisleri’nde şehit aileleri ve kahraman gaziler için yemek programı gerçekleştirildi.

Yemek programında Yozgat Valisi Ziya Polat ve il protokolü katıldı. Alpaslan Demir