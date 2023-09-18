Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

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MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

LEYLA ECZANESİ

LEYLA ECZANESİ

 AŞAĞINOHUTLU MAH.HÜZNİ SOKAK NO:45/A
 03545026699
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TURAN ECZANESİ

TURAN ECZANESİ

 ISTIKLAL CAD. NO:74
 03543143322
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17 Eylül 2023 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler 17 Eylül 2023 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler
AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AYDINCIK ECZANESİ

AYDINCIK ECZANESİ

 YENI MAH. ÇEKEREK CAD. NO:81/B
 3544871212
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

İMAMOĞLU ECZANESİ

İMAMOĞLU ECZANESİ

 KAYSERI CAD. NO:15
 03546451188
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
 03547161746
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TEMEL ECZANESİ

TEMEL ECZANESİ

 Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25
 03547361119
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ÇAKIROGLU ECZANESİ

ÇAKIROGLU ECZANESİ

 BAHÇELIEVLER MAH. SORGUN CAD. NO:3
 3544681329
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 Kadıoğlu Mah.Cumhuriyet Bulvarı No:83/B
 03543754140
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAYKENT ECZANESİ

SARAYKENT ECZANESİ

 FATIH SULTAN MEHMET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:65/5
 3543686647
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KARATAŞ ECZANESİ

KARATAŞ ECZANESİ

 Karşıyaka Mah Baran Cad No:47
 03547721905
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ENİSE NUR ECZANESİ

ENİSE NUR ECZANESİ

 Sorgun devlet hastanesi karşısı Ahmet Efendi Mah. Şehit Cemal Şimşek Cad. No:28A/11
 03545020203
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BÜYÜKATA ECZANESİ

BÜYÜKATA ECZANESİ

 Bahçeli Evler Mah.Atatürk Bulvarı Şensoylar Apt.No:12/41
 03545644126
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

YÜCEL ECZANESİ

 BANKALAR CAD. NO:1
 3546121975
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 Ayanoğlu Mah.Kırşehir Cad.No:78/A
 03545165151
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız... (Haber Merkezi)