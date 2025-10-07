YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait satışı ve kiralaması yapılacak taşınmazların ada, parsel, m² durumları, muhammen bedelleri, geçici teminat bilgileri ile ihale gün ve saat bilgileri aşağıya çıkarılmıştır. Satış ihaleleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca açık teklif suretiyle yapılacaktır.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA

NO İLÇE

KÖY/MAH. NİTELİĞİ ADA

PARSEL TAPU

ALANI

( M²) İL ÖZEL

İDARE

HİSSESİ

( M²) MUHAMMEN

BEDEL

(KDV HARİÇ) GEÇİCİ

TEMİNAT GÜN

SAAT

1

SARIKAYA

CUMHURİYET

Arsa 938/5 602.40 155.43 170.973.00 TL

5.500,00 TL 14/10/2025

10:30 2

SARIKAYA

CUMHURİYET

Arsa 938/6 575.86 166.03 182.633.00 TL

6.000,00 TL 14/10/2025

10:33 3 SARIKAYA

CUMHURİYET Arsa 939/1 695.17 83.04 91.344.00 TL 3.000,00 TL 14/10/2025

10:36 4 SARIKAYA

CUMHURİYET Arsa 939/2 493.63 57.55 63.305.00 TL 2.000,00 TL 14/10/2025

10:39 5 SARIKAYA

CUMHURİYET Arsa 939/4 590.36 196.54 216.194.00 TL 7.000,00 TL 14/10/2025

10:42 6 SARIKAYA

CUMHURİYET Arsa 938/3 449.44 29.52 32.472.00 TL 1.000,00 TL 14/10/2025

10:45 7 SARIKAYA

CUMHURİYET Arsa 938/4 399.90 108.54 119.394.00 TL 4.000,00 TL 14/10/2025

10:48 8 SARIKAYA

CUMHURİYET Arsa 937/6 393.15 59.62 65.582.00 TL 2.000,00 TL 14/10/2025

10:51 9 SARIKAYA

CUMHURİYET Arsa 937/5 222.83 40.78 44.858.00 TL 1.500,00 TL 14/10/2025

10:54 10 SARIKAYA

CUMHURİYET Arsa 937/4 640.65 85.17 93.687.00 TL 3.000,00 TL 14/10/2025

10:57 11 SARIKAYA

CUMHURİYET Arsa 938/7 582.19 68.06 74.866.00 TL 2.500,00 TL 14/10/2025

11:00 12 SARIKAYA

CUMHURİYET Arsa 935/1 348.02 46.46 51.106.00 TL 2.000,00 TL 14/10/2025

11:03 13 SARIKAYA

CUMHURİYET Arsa 935/2 418.09 38.28 42.108.00 TL 1.500,00 TL 14/10/2025

11:06 14 SARIKAYA

CUMHURİYET Arsa 935/10 531.92 138.47 152.317.00 TL 5.000,00 TL 14/10/2025

11:09 15 SARIKAYA

CUMHURİYET Arsa 935/9 665.43 71.85 79.035.00 TL 2.500,00 TL 14/10/2025

11:12 16 SARIKAYA

CUMHURİYET Arsa 935/7 430.43 133.22 146.542.00 TL 5.000,00 TL 14/10/2025

11:15 17 SARIKAYA

CUMHURİYET Arsa 934/4 820.74 34.46 37.906.00 TL 2.000,00 TL 14/10/2025

11:18 18 SARIKAYA

CUMHURİYET Arsa 936/6 750.66 11.02 12.122.00 TL 1.000,00 TL 14/10/2025

11:21

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA

NO İLÇE

KÖY/MAH. NİTELİĞİ ADA

PARSEL ALANI MUHAMMEN

BEDEL (AYLIK) YILLIK MUH.

BEDEL GEÇİCİ

TEMİNAT GÜN

SAAT 1 AYDINCIK

KAZANKAYA İŞYERİ 153/20 20 m² 1.050,00 TL 12.600,00 TL 1.200,00 TL 14/10/2025

11:24

İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER

Gerçek kişiler; -İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak);

-T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi,

- Noter Tasdikli imza sirküsü,

b) Tüzel kişiler;

Ticaret Odası, Esnaf Odası veya ilgili yerden alacağı Kayıt Belgesi (2025 yılı içerisinde alınmış olacaktır.)

- Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış sözleşmesi,

- Tüzel kişilik adına ihaleye girmeye yetkili olduklarına dair yetkili karar organlarından alınan yetki belgesi,

- Yukarıda b) bendinde istenilen belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.

- Noter tasdikli imza sirküsü,

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekâletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

d) 2886 Sayılı D.İ.K .’unda belirtilen tahmin edilen bedele ilişkin ilanda belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu aslı veya banka teminat mektubu, ( Yozgat İl Özel İdaresi, İl Encümeni Başkanlığı adına alınacaktır.),

Geçici Teminat bedelleri İl Özel İdaresine ait VAKIFLAR BANKASI TR 3600 0150 0158 007293643179 hesabına yatırılacaktır.

e) İhalesine girilecek taşınmaza ilişkin belediye imar planını, kadastro planını incelediğini ve mevcut haliyle satın almak istediğine ilişkin taahhütname ve 2886 sayılı D.İ.K esaslarına göre yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ile irtibat için telefon numarası varsa faks numarası ve elektronik posta adresini belirtir beyanı (İdareden alınacaktır.)

f) Taşınmazlara ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Emlak İstimlâk Müdürlüğü ile Encümen Müdürlüğünde görülebilir.

g) Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

h) İstekliler, ihalesine katılmak istenilen taşınmaza ait ilanda belirtilen belgeleri bir dosya içerisinde ihale tarih ve saatine kadar Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.

I) Söz konusu taşınmazların ihalesi Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.

