Yozgat Valiliği tarafından orman yangınları ile ilgili yapılan açıklamada, il genelinde orman yangınlarına karşı tedbirlerin artırıldığı belirtildi.

Yangın Gözetleme Kulelerindeki personel tarafından 170 bin hektar ormanlık alan, 7 gün 24 saat gözetleniyor.

Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde orman yangınlarına karşı tedbirler artırıldı. Kent genelindeki yangın gözetleme kuleleri sayesinde 170 bin hektar ormanlık alan, 7 gün 24 saat gözetleniyor. Yangın Gözetleme Kulelerindeki personelimiz, 24 saat gözetleme yapacak şekilde çalışıyor. Gözetleme esnasında çıkabilecek olası yangınları, yangının yeri ve dumanın şeklini de belirterek merkeze aktarıyor. Buradaki personelimizin verdiği bilgiler ışığında sahadaki görevlilerimizin yangına ilk müdahale çalışmaları planlanmakta ve buna göre yönlendirilmektedir” denildi.