Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim Tesisleri, yaban hayatını desteklemek ve kınalı keklik popülasyonunu artırmak amacıyla son 17 yılda 208 bin keklik üreterek doğaya saldı.

2007 yılında faaliyete geçen tesis, kınalı kekliklerin doğal ortamlarına yeniden kazandırılması için kapsamlı bir üretim programı yürütüyor.

Tesis yetkilileri, 2024 yılı itibariyle 4 bin 100 kınalı keklik üretmeyi planladıklarını ve bu kekliklerin Türkiye'nin çeşitli illerinde doğaya salınacağını duyurdu. Yozgat'ta üretilen kekliklerin, Çanakkale, Bursa, Bolu, Bilecik ve diğer 8 ildeki av koruma alanlarına salınacağı bildirildi. Bu uygulama, kınalı kekliklerin doğal popülasyon dengesinin sağlanmasına ve ekosistemin korunmasına katkı sağlıyor.

Kınalı kekliklerin ekolojik sistem üzerindeki olumlu etkileri dikkat çekiyor. Güzel görüntüsü ve ötüşüyle tanınan bu kuşlar, doğada süne yiyerek tarımsal üretime dolaylı yoldan katkıda bulunuyor. Bu nedenle çiftçiler tarafından "tarımsal üretimin dostu" olarak değerlendiriliyorlar.

"BU YIL 4 BİN 100 KINALI KEKLİK ÜRETECEĞİZ"

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Cihan Eğilmez, tesisin yıllık üretim faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Eğilmez, "Tesisimiz, 2007 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından kuruldu. O tarihten bu yana toplamda 208 bin kınalı keklik ürettik. 2024 yılı için hedefimiz 4 bin 100 keklik üretmek ve bu keklikleri Çanakkale, Bolu, Bursa, Bilecik gibi 8 ilde doğaya salmak. Bu salımlar, özellikle ava kapatılmış alanlarda yapılacak. Amacımız, tabiat içerisinde doğal dengesi bozulmuş olan kınalı keklik popülasyonunu tekrar dengeye getirmektir" şeklinde konuştu.

Eğilmez, ayrıca, kınalı kekliklerin yerleştirildiği bölgelerde ekosistem dengesini sağlamak ve biyoçeşitliliği desteklemek amacıyla yürütülen bu tür çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. Tesisin sağladığı bu katkının, hem doğa hem de tarım sektörüne uzun vadeli faydalar sağlayacağı belirtiliyor.