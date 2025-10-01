17 yaşındaki M.C.A., tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü.

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde bir kişi, tartışma anında babasını tabancayla vurarak öldürdü.

Acı olay, Bülbül Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Sedat A. (47) ile oğlu M.C.A. (17) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından M.C.A., yanında bulunan ruhsatsız tabancayla babasına ateş etti.

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sedat A., kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından M.C.A. polis ekiplerine teslim olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.