17 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler.

İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır.

Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir.

Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

17 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler:

MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SEBİL ECZANESİ

AŞAĞI NOHUTLU MAH. YZB. BAHATTİN ÇOKDEĞERLİ CAD.NO:5

03542176267

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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YILDIZLAR ECZANESİ

Ahisavi Mah.İstiklal Cad No:10/C



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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AYDINCIK ECZANESİ

YENI MAH. ÇEKEREK CAD. NO:20/A

03544871212

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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DENİZ ECZANESİ

ÇARŞI MAH. ŞEVKET HOKKA ÖMEROĞLU CAD. NO:5 BOĞAZLIYAN /YOZGAT

03546453399

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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT

03547161330

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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TEMEL ECZANESİ

Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25

03547361119

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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

GÜL ECZANESİ

YENIYOL MAH. MILLI EGEMENLIK CAD. NO:21

03544683579

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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AKIN ECZANESİ

Çaypınar Mah. Cumhuriyet Bulv. No 72/B

03543754770

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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DİLA ECZANESİ

Fatih Sultan Mehmet Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulv. NO:24

03545027767

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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ÖZLEM ECZANESİ

Kaplıca Mah.Baran Cad. No:19/B

03547724971

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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DİLAN ECZANESİ

BEDRİBABA MAH. ŞEHİT SALİH AKYÜREK CAD. NO:32/A

03544146083

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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SU ECZANESİ

Bahçelievler Mah. Hacı Bayram Karabulut Cad. No:55-56 Şefaatli/YOZGAT

03545644444

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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

BANKALAR CAD. NO:1

3546121975

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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YALÇIN ECZANESİ

YENI MAH. MÜKÜMET CAD. NO:52

3545161643

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