Törene Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan ve çok sayıda davetli katıldı.

Restorasyon 17 Milyon Liraya Mal Oldu

Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan, 2022-2024 yılları arasında yürütülen çalışmalarla yaklaşık 17 milyon lira harcanarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan yapının Yozgat’a kazandırıldığını belirtti.

“Şehir Hayatına Önemli Katkı Sağlayacak”

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da açılışta yaptığı konuşmada, mekânın daha önce hamam olarak kullanıldığını, bundan sonra ise Yozgat’ın sanat ve kültür hayatına katkı sunacağını ifade etti. Arslan, “Burası artık sergi sarayı olarak hizmet edecek. Bu tür mekanlar şehir hayatı için çok önemli. Yozgat için güzel bir eseri daha şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Geçmişi Geleceğe Taşıyoruz”

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise tarihi yapının şehre kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Geçmişi güne taşımak, geleceğe sağlam temeller atmaktır. Restorasyonu devam ederken göreve gelmiştik, bugün açılışını görmek nasip oldu. İnşallah bundan sonra iyiliği, güzelliği ve kültürü paylaşmaya vesile olacak, turizme de hizmet edecek” ifadelerini kullandı.