Hipertansiyonun kalp hastalıkları, inme, böbrek hastalığı, erken ölüm ve yeti yitimi gibi durumlarla ilişkilendirildiğinin altını çizen Dr. Şahin, “Dünyada on kişiden yaklaşık üçünün tansiyonunun yüksek olduğu bilinmektedir.

“MUTLAKA TAKİP EDİLMELİ”

Hastaların yüzde 50’si durumlarından tamamen habersizdir. Haberdar olanların bir kısmı ise herhangi bir şey yapmamaktadırlar. Hipertansiyon önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olup mutlaka hekim tarafından takip edilmelidir. Uzun süre belirti vermeden böbrek, beyin, kalp ve damar sistemine hasar vermesi nedeniyle ‘sessiz düşman’ olarak da anılmaktadır. Kan basıncının yüksek olduğunun belirlenebilmesi için belli aralıklarla ölçtürülmesi gereklidir” şeklinde konuştu.

HİPERTANSİYON NEDİR?

Hipertansiyon hakkında bilgi veren Şahin, “Kan dolaşımı için damarlarımızda gerekli olan kan basıncının normalden fazla olmasıdır” dedi.

EN SIK RASTLANAN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Şahin, “En belirgin hipertansiyon belirtileri arasında aşırı yüksek kan basıncına bağlı olarak baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı, görmede bozukluk oluşabilir. Ayrıca hipertansiyon belirtileri arasında; halsizlik, yorgunluk, burun kanaması, kulaklarda çınlama, yürüme ve merdiven çıkmada zorlanma,

bazen çok sık idrara çıkma, gece uykudan uyanıp idrar yapma bacaklarda şişlik olabilir” ifadelerini kullandı.

NEDENLERİ NELERDİR?

Yüksek tansiyonun birden fazla nedeni olabildiğini ifade eden Şahin, “Bu nedenler kalıtım, cinsiyet, şeker hastalığı, şişmanlık, sigara ve alkol kullanımı, stres, yetersiz fiziksel aktivite, aşırı tuz kullanımı, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve yaşlılıktır. Bazen bir hastalığa bağlı olarak görüldüğü gibi gebelikte de tansiyon yüksekliği gelişebilir. Yetişkin bireylerde görüldüğü gibi çocuklarda da yüksek tansiyon görülebilir. Çocuklarda yüksek tansiyonun birçok nedeni olabilir. Üç yaşından itibaren tüm muayenelerinde çocukların tansiyonunu ölçtürünüz” dedi.

NEDEN TEHLİKELİDİR?, NASIL ÖNLENEBİLİR?

Şahin, “Yüksek tansiyon kontrol altına alınmazsa inme, kalp krizi, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği, bilinç bozukluğu, körlük ve damarlarda anevrizma oluşmasına neden olmaktadır. Tütün ve alkol kullanılmaması, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, tuz tüketiminin azaltılması, fazla kilo veya şişmanlık varsa kilo verilmesi yüksek tansiyonun kontrol altına alınması için yeterli olabilir. Eğer yeterli olmazsa hekim kontrolünde ilaç başlanabilir” ifadelerini kullandı.

“BİLİNÇLİ OLMAMIZ LAZIM”

Toplumun hipertansiyon konusundaki bilincini arttırılması gerektiğini söyleyen Şahin, erken tanının önemini vurgu yaptı.

Şahin son olarak şu ifadelere yer verdi “Hipertansif bireyde meydana gelebilecek olumsuz sonuçları azaltmaya yönelik her yıl Dünya Hipertansiyon Gününde; Müdürlüğümüz tarafından toplum ve sağlık çalışanları için eğitim ve farkındalık toplantıları düzenlenmekte ve o yıla özgü farklı bir tema belirlenmektedir. Bu yıl ‘Tansiyonunuzu Düzenli Ölçtürün, Daha Uzun Yaşayın’ teması ile ilgili etkinlikler düzenlenecektir. Ayrıca ülkemizin yaşadığı deprem gibi doğal felaketlerde hipertansiyonlu kişilerin takibi ve tedavisi için gerekli konular da eğitimler ve takipler yapılarak hipertansiyon konusunda sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitimler ve halka yönelik de bilgilendirme programları yürütülmektedir.” Alpaslan Demir