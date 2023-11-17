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Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla anne adayları bilgilendirdi

Dünyada ve Türkiye’de pek çok bebek gebelik süreci tamamlanmadan, beklenen zamandan önce yani prematüre doğmakta olduğunun altını çizen Şahin, “Normal gebeliğin süresi ortalama 40 haftadır. Eğer bebek 37 haftadan daha önce doğarsa prematüre bebek olarak kabul edilir. Doğum ne kadar erken olursa, sağlıkla ilgili riskler de o kadar artmaktadır. En yüksek risk, 28 hafta altında doğan çok küçük prematüre bebeklerde, orta dereceli risk ise; 28-31 hafta arası doğan sınırda prematüre bebeklerdedir. En düşük risk ise, 32-36 haftalar arasında doğan sınırda prematüre bebeklerdedir. Prematüreliğin nedenleri incelendiğinde bunların önemli bir bölümünün yüksek riskli gebeliklerden kaynaklandığı görülmektedir. Ayrıca yoksulluk, küçük yaşta gebelik, sık doğum, yetersiz beslenme ve yetersiz gebelik bakımı gibi nedenlerle prematüre bebek doğurma riski artmaktadır. Bu nedenlerle doğum öncesi bakımın nitelik ve niceliği büyük önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

“MUTLAKA TAKİP EDİLMELİ”

Özellikle riskli gebeliklerin uygun şekilde takip edilmesi gerektiğini söyleyen Şahin, “Acil durumlarda uygun müdahalelerin yapılması ve aynı şekilde yeni doğan döneminden başlanarak bebeklerin yakından takip edilmesi pek çok anne ve bebeğin hayatını kurtarmaktadır. Bununla birlikte yapılması gereken tüm yaşamı boyunca kadının sağlık durumunun düzeltilmesidir. Doğum öncesi bakım hizmetleri, anne adaylarının yakın takibi, tetanosa karşı bağışıklama, destekleyici demir ve mikro besin destekleri, yeterli iyot alımının teşvik edilmesi, dengeli bir şekilde protein ve enerji tüketiminin sağlanması, gebelikteki enfeksiyonların tespiti ve tedavisi, kan basıncı kontrolü, emzirme eğitiminin gebelikte verilmesini içermektedir. Bunlara ek olarak prematüre bakımının iyileştirilmesi için eğitimli insan gücünün arttırılması ve yeni doğan yoğun bakımların güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir” dedi.

“UYGUN MÜDAHALELERLE ÖNLENEBİLİR”

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya geleninde yılda 15 milyon bebek prematüre olarak doğmakta olduğunu ifade eden Şahin, “Bunun sonucu olarak 1 milyonun üzerinde bebek bir yaşını tamamlayamadan ölmektedir. Bu bebeklerimiz organ ve doku sistemleri yeterince gelişmeden doğdukları için, normal sürelerinde doğmuş olan bebeklere göre öğrenme ve davranış bozuklukları, serebral palsi, algısal eksiklik, enfeksiyonlar ve kronik hastalıklar açısından daha yüksek risklere maruz kalmaktadırlar. Ayrıca prematüre bebek aileleri de, duygusal, tıbbi ve mali sorunlarla başa çıkmak zorunda kalmaktadır. Ancak, prematüre bebeklerin hem birey olarak kendisine, hem ailesine, hem de topluma yansıyan bu problemlerinin önemli bir kısmının, alınacak tedbirlerle ve uygun müdahalelerle önlenebilir olduğu bilinen bir gerçektir” ifadelerini kullandı.

“KONTROLLER YAPILMALI”

Şahin, yapılması gerekenler hakkında şunları söyledi; “Gebelik planladığınızda ve gebeliğiniz boyunca aile hekiminiz ya da bir kadın doğum uzmanına kontrollerinizi düzenli olarak yaptırın. Hekiminize sağlık geçmişinizle ilgili bilgileri doğru ve eksiksiz verin. Gebelik planladığınızda ya da gebeliğinizi fark ettikten sonra en kısa sürede sigarayı bırakın. Aile hekiminiz ve Sigara Bırakma Poliklinikleri, size bu konuda destek olacaklardır. Alkol almayın, uyuşturucu ve bağımlılık yapıcı diğer maddeleri kullanmayın. Sizin için reçete edilmemiş herhangi bir ilacı kullanmayın. Sizin ve bebeğinizin sağlığını korumak için, aldığınız tüm ilaçlar hakkında hekiminizle görüşün. Gebeliğiniz boyunca uygun miktarda kilo alın. Sizin için doğru olan kilo alım miktarını gebeliğinizi takip eden hekiminiz size söyleyecektir. Yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterin. İyi bir doğum öncesi bakım her anne adayı için çok önemlidir. Ancak; 17 yaş altında, 35 yaş üstünde ve çoğul gebelik yaşıyorsanız daha da önemlidir. Ağır işlerden ve ağır kaldırmaktan kaçının. Uzun süre ayakta kalmayın. Mümkün olduğunca hayatınızda stresi azaltın. Fiziksel olarak hareketli olmak, yeterli ve dengeli beslenmek, nefes teknikleri gibi rahatlama yolları, stresle mücadelenizde etkili olacaktır. Gebe Bilgilendirme Sınıflarına katılın. Mümkün olduğunca enfeksiyonlardan kaçının, bunun için kişisel hijyeninize ve tükettiğiniz gıdaların hijyenine dikkat edin, kalabalık ortamlar ve hasta kişilerden sakının. Geçmişinizde prematüre doğum varsa ve tekrar gebelik planlıyorsanız, mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurun. Rahim ağzı yetmezliğiniz varsa kadın doğum uzmanınızın yönlendirmesi doğrultusunda tedavinizi yaptırın. Anne adayındaki bazı kronik hastalıklar düzgün şekilde tedavi edilmezlerse prematüre doğuma sebep olabilir. Bu hastalıklar için hamileliğiniz öncesi ve sırasında düzenli kontrollerinizi yaptırın ve tedavilerinize uyun. Hangi risk faktörlerine sahip olduğunuzu bilin. Herhangi bir nedenle doğumunuzun beklenen zamandan önce gerçekleşmesi için bir talepte bulunmayın. Bebeğiniz ve sizin için en sağlıklısı zamanında ve normal doğum yapmaktır. Bununla birlikte erken doğum bir hastalık olarak algılanmamalıdır. Prematüre bebeklerde normal bir gelişim süreci geçirebilecek, üretken ve sağlıklı bir yaşam kapasitesine sahiptir, sadece bu kapasiteyi kendi başlarına harekete geçirme yeteneğine sahip değillerdir. Bu noktada ailelere, sağlık çalışanlarına ve politika yapıcılara büyük sorumluluklar düşmektedir. Dünya ile birlikte ülkemizde de prematüre bakımında bilgi ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, bu bebeklerimizin yaşatılması ve sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılması sağlanmaktadır.”