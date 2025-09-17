Şampiyonlar Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası maçları canlı yayında ekranlara gelecek. Dünyada ve Türkiye’de spor müsabakaları oynanıyor. Bugün hangi karşılaşmalar ekrana gelecek?

Televizyon

17 Eylül Çarşamba günü ekranlarda yayınlanacak spor karşılaşmalarının listesi;

09.00 Kanada - Türkiye (Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası) TRT Spor Yıldız

09.30 Dünya Atletizm Şampiyonası (5. gün) Eurosport2

13.00 Gamba Osaka - Eastern AA (AFC Şampiyonlar Ligi) Smart Spor 2

13.00 Ulsan Hyundai - Chengdu Rongcheng (AFC Şampiyonlar Ligi) Smart Spor

14.00 Karadeniz Ereğli - Bursaspor (Türkiye Kupası) A Spor

15.15 Nam Dinh - Ratchaburi (AFC Şampiyonlar Ligi) Smart Spor 2

15.15 Shanghai Port - Vissel Kobe (AFC Şampiyonlar Ligi) Smart Spor

16.00 Sivasspor - Şiran Yıldızspor (Türkiye Kupası) A Spor

18.00 Elazığspor - 12 Bingölspor (Türkiye Kupası) A Spor

19.00 Al Ahli - Al Khalidiyah (AFC Şampiyonlar Ligi) Smart Spor

19.00 Al Wasl - Esteghlal FC (AFC Şampiyonlar Ligi) Smart Spor 2

19.45 Olympiakos - Pafos (Şampiyonlar Ligi) tabii Spor

19.45 Slavia Prag - Bodo Glimt (Şampiyonlar Ligi) TRT Spor

20.00 Samsunspor - Kasımpaşa (Süper Lig) Bein Sports 2

20.00 Karagümrük - Başakşehir (Süper Lig) Bein Sports 3

20.00 Fenerbahçe - Alanyaspor (Süper Lig) Bein Sports 1

21.00 Feyenoord - Fortuna Sittard (Hollanda Ligi) S Sport Plus

21.15 Al Muharraq - Al Wehdat (AFC Şampiyonlar Ligi) Smart Spor 2

21.15 Al Nasr - Istiklal (AFC Şampiyonlar Ligi) Smart Spor

22.00 Ajax - Inter (Şampiyonlar Ligi) TRT 1

Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Şampiyonası’nda finale yükseldi
Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Şampiyonası’nda finale yükseldi
İçeriği Görüntüle

22.00 Bayern Münih - Chelsea (Şampiyonlar Ligi) tabii Spor

22.00 Liverpool - Atletico Madrid (Şampiyonlar Ligi) tabii Spor

22.00 PSG - Atalanta (Şampiyonlar Ligi) tabii Spor

Kaynak: Haber Merkezi