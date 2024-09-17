17 Eylül 2024 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.
17 Eylül 2024 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler:
MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YEŞER ECZANESİ
AŞAĞI NOHUTLU MAH. GÜNEŞ SOKAK ESER APT. 2/G
03542125757
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SEMA ECZANESİ
YEŞİLTEPE MAH. NİDA TÜFEKÇİ CAD. NO:43/A
03543141424
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
AYDINCIK ECZANESİ
YENI MAH. ÇEKEREK CAD. NO:20/A
03544871212
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
FATİH ECZANESİ
CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
03547161330
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
TEMEL ECZANESİ
Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25
03547361119
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
GÜL ECZANESİ
YENIYOL MAH. MILLI EGEMENLIK CAD. NO:21
03544683579
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
AKIN ECZANESİ
Çaypınar Mah. Cumhuriyet Bulv. No 72/B
03543754770
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
NİHAN ECZANESİ
FATİH SULTAN MEHMET MAH. GAZİ MUSTAFA KAMAL BLV. NO:164/B
03543686141
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
DOĞAN ECZANESİ
KAPLICA MAH. BARAN CAD. NO:33
03547722646
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
BOLAT ECZANESİ
AYDINLIKEVLER MAH. SIVAS YOLU ÜZERI NO:4
3544151554
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YASA ECZANESİ
BAHÇELIEVLER MAH. FATIH CAD. NO:3/B
3545642267
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YÜCEL ECZANESİ
BANKALAR CAD. NO:1
3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
MERKEZ ECZANESİ
ERZURUM MAH. AKÇINAR CAD. NO:13
03545161199
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