Bozok Üniversitesi, Times Higher Education Etki Sıralaması’nda (Impact Rankings) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında yer alan 17 başlığın tamamında dünya sıralamasına girerek büyük bir başarıya imza attı.

Times Higher Education Etki Sıralaması (Impact Rankings), 2019 yılından itibaren üniversiteleri Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne (SKH'ler) göre değerlendiren küresel performans tablolarıdır. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları; Birleşmiş Milletler’in üye ülkeleri tarafından benimsenmiş açlıkla mücadele, sağlık, eğitim, eşitsizlik, iklim değişikliği, kara ve su iklimi, ekonomik kalkınma sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefleyen söz konusu çerçevede oluşturulan bir ortaklıktır.

Etki Sıralaması, bilhassa üniversitelerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda performanslarını ve bu bağlamda ilerlemelerini ölçen ilk global girişimdir. Bir yandan sürdürülebilirlik alanında hâlihazırda yaptıkları eylemlere ışık tutarken, diğer yandan onları harekete geçirmeyi hedeflemektedir. Genel sıralamaya hak kazanabilmek için bir üniversitenin SKA 17 için ve seçtiği diğer üç SKA için veri sağlaması gerekir. Bir üniversitenin üçten fazla SKA için veri sağlaması durumunda, THE Etki Sıralaması tarafından üniversitenin en güçlü performans gösterdiği üçü kullanılır. Ancak yine de üniversite veri girdiği her alan alt bazında sıralanır.

Son iki yılın toplam puanlarının ortalamasına göre değerlendirmenin yapıldığı sıralamalara Bozok Üniversitesi tarihinde ilk kez ve 17 başlığın tamamında giriyor.

Türkiye’den Bozok Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu 79 üniversite sıralamaya girmeyi başardı. 58 aralığında 1 üniversite, 101-200 aralığında 2 üniversite, 201-300 aralığında 2 üniversite, 301-400 aralığında 3 üniversite, 401-600 aralığında Bozok Üniversitesi’nin de yer aldığı 5 üniversite; 601-800 aralığında Bozok Üniversitesi’nin yer aldığı 15 üniversite; 801-1000 aralığında Bozok Üniversitesinin yer aldığı 15 üniversite; 1001+ aralığında ise aralarında Bozok Üniversitesi’nin de olduğu Acıbadem, Ankara Bilim, Beykent, Bezmialem, Biruni, Bolu Abant İzzet Baysal, Bursa Teknik, Dicle, Doğuş, Kütahya Dumlupınar, Erzincan Binali Yıldırım, Eskişehir Osmangazi, Eskişehir Teknik, Fenerbahçe, Haliç, İnönü, İstanbul Gedik, İstanbul Okan, İstanbul Sabahattin Zaim, İstanbul Ticaret, İzmir Ekonomi, İzmir Teknoloji Enstitüsü, Kastamonu, Kırşehir Ahi Evran, KTO Karatay, Ostim Teknik, Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Cumhuriyet, Süleyman Demirel, TOBB ETÜ, Tokat Gaziosmanpaşa, Trakya, Uşak, Yaşar ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin bulunduğu 36 üniversite yer aldı.

Bozok Üniversitesi’nin THE Dünya Etki Sıralamasında ilk defa ve 17 başlığın tamamında yer alarak önemli bir başarı yakalaması nedeniyle bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ciddi bir emek ve gayretle yürütülen çalışmaların meyvelerini her alanda gördüklerini belirterek şunları söyledi: “Uluslararası değerlendirme kuruluşu Times Higher Education Etki Sıralaması (Impact Rankings) 2023 Dünya Üniversite sıralamaları listesi yayınlandı ve üniversitemiz, tarihinde ilk kez bu sıralama listesine girerek 17 başlığın tamamında yer aldı. Başarı grafiğimiz her geçen gün yükselmektedir ve bu tablo bizler için gurur vericidir. ‘Kararlılıkla, Başarıya…’ mottosuyla sürdürdüğümüz marka üniversite olma yolculuğunda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum.” Haber Merkezi