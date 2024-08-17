Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

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MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
DAMLA ECZANESİ
DAMLA ECZANESİ

 KÖSEOGLU MAH. NAKIP ZADE CAMİİ CAD.GÜLER APT NO:4/A
 03542125205
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
TURAN ECZANESİ
TURAN ECZANESİ

 ISTIKLAL CAD. NO:74
 03543143322
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
BEŞTAŞ ECZANESİ
BEŞTAŞ ECZANESİ

 YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28
 03544871695
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
DENİZ ECZANESİ
DENİZ ECZANESİ

 ÇARŞI MAH. ŞEVKET HOKKA ÖMEROĞLU CAD. NO:5 BOĞAZLIYAN /YOZGAT
 03546453399
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
FATİH ECZANESİ
FATİH ECZANESİ

 CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
 03547161330
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SOYLU ECZANESİ
SOYLU ECZANESİ

 Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. No:5/4
 03547361066
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SARAY ECZANESİ
SARAY ECZANESİ

 BAHÇELİEVLER MAH. KILIÇ SOKAK NO:1/A
 03544681159
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
AKIN ECZANESİ
AKIN ECZANESİ

 Çaypınar Mah. Cumhuriyet Bulv. No 72/B
 03543754770
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SARAYKENT ECZANESİ
SARAYKENT ECZANESİ

 FATIH SULTAN MEHMET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:65/5
 3543686647
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
AĞGÜL ECZANESİ
AĞGÜL ECZANESİ

 Kaplıca Mah Baran Cad No:53/F
 03547725253
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
ANADOLU ECZANESİ
ANADOLU ECZANESİ

 Ahmet Efendi Mah. Şehit Cemal Şimşek Cad. No:28/A-16
 03545027249
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
BÜYÜKATA ECZANESİ
BÜYÜKATA ECZANESİ

 Bahçeli Evler Mah.Atatürk Bulvarı Şensoylar Apt.No:12/41
 03545644126
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13 Ağustos 2024 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler 13 Ağustos 2024 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler
YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YÜCEL ECZANESİ
YÜCEL ECZANESİ

 BANKALAR CAD. NO:1
 3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YASİN ECZANESİ
YASİN ECZANESİ

 100. YIL MAH. MUHTAR PAŞA CAD NO:5
 03545160316
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Kaynak: Haber Merkezi