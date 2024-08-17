Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DAMLA ECZANESİ KÖSEOGLU MAH. NAKIP ZADE CAMİİ CAD.GÜLER APT NO:4/A

03542125205

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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BEŞTAŞ ECZANESİ YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28

03544871695

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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DENİZ ECZANESİ ÇARŞI MAH. ŞEVKET HOKKA ÖMEROĞLU CAD. NO:5 BOĞAZLIYAN /YOZGAT

03546453399

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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT

03547161330

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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAYKENT ECZANESİ FATIH SULTAN MEHMET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:65/5

3543686647

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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AĞGÜL ECZANESİ Kaplıca Mah Baran Cad No:53/F

03547725253

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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ANADOLU ECZANESİ Ahmet Efendi Mah. Şehit Cemal Şimşek Cad. No:28/A-16

03545027249

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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YASİN ECZANESİ 100. YIL MAH. MUHTAR PAŞA CAD NO:5

03545160316

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