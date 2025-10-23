Bakan ayrıca, USOM’un siber tehditleri önlemede önemli bir rol üstlendiğini ve son dönemde yüz binlerce zararlı bağlantıyı erişime kapattıklarını belirtti.

USOM, Türkiye’nin Dijital Güvenlik Kalkanı Oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin (USOM), Türkiye’nin siber güvenliğinde kritik bir görev üstlendiğini vurguladı.

Uraloğlu, 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla 74 bin 594 zararlı bağlantının altyapı seviyesinde erişime engellendiğini ve 306 güvenlik bildiriminin ilgili kurumlarla paylaşıldığını aktardı.

Bakan, USOM’un yapay zekâ destekli sistemleriyle dolandırıcılık ve oltalama amaçlı kurulan 74 bin 205 alan adını tespit ederek erişime kapattıklarını bildirdi.

Bir Haftada 500 Bini Aşkın Zararlı Bağlantı Engellendi

Uraloğlu, yalnızca son bir hafta içinde 502 bin 173 zararlı internet adresine erişim engeli getirildiğini ve bu adreslere toplamda 75,1 milyon erişim kısıtlaması uygulandığını söyledi.

Ayrıca yerli ve milli güvenlik yazılımları AVCI, AZAD, KASIRGA, ATMACA ve KULE sayesinde 17 milyon IP adresinin düzenli olarak tarandığını, olası zafiyetlerin proaktif biçimde tespit edildiğini belirtti.

Haftalık 109 farklı taramayla 286 portun güvenlik analizlerinin yapıldığını kaydeden Bakan, USOM’un sadece 7 saat içinde 242 bini aşkın kritik web sitesini tarayabilecek kapasiteye ulaştığını ifade etti.

Çocukların Dijital Güvenliği İçin Yeni Adım

Bakan Uraloğlu, sosyal medya kullanımında çocukların korunmasının Bakanlığın öncelikli konularından biri olduğunu vurguladı.

Yapay zekâ teknolojilerinin hızla yaygınlaşmasının yeni riskleri beraberinde getirdiğini söyleyen Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

“16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımıyla ilgili yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Başlangıçta 13 yaş sınırı düşünülmüştü, ancak uluslararası standartlara uygun şekilde 16 yaş altı için kapsamlı bir düzenleme yapılması yönünde adım atıyoruz.”

Bakan, yaş sınırının 15 veya 16 olmasının ilgili kurumlarla görüşülmeye devam ettiğini belirtti. Ayrıca, sosyal medya platformlarına çocukların korunması konusunda yeni yükümlülükler getirileceğini ve ailelerin sürece daha aktif katılımının sağlanacağını ifade etti.

Teknik Ekipler Yeni Model Üzerinde Çalışıyor

Uraloğlu, teknik ekiplerin uygulanabilir bir sistem oluşturmak için yoğun şekilde çalıştığını belirterek, yeni modelin hem sosyal medya sağlayıcıları hem de aileler açısından etkin bir koruma mekanizması sunacağını söyledi.

Bu düzenlemeyle birlikte Türkiye, dijital güvenlik ve çocuk koruma politikalarında yeni bir döneme adım atmaya hazırlanıyor.