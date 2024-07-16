Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ARI ECZANESİ

Erdoğan Akdağ Mah. Esentepe Sok. Duyar Mylife Sitesi B Blok No:8/A

03543334488

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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ŞENEL ECZANESİ

YEŞİLTEPE MAH. HASTANE CAD. NO:4/B

03543141818

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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BEŞTAŞ ECZANESİ

YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28

03544871695

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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DEDEOĞLU ECZANESİ

BELEDİYE CAD.NO:17

03546451359

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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT

03547161330

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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SOYLU ECZANESİ

Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. No:5/4

03547361066

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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAY ECZANESİ

BAHÇELİEVLER MAH. KILIÇ SOKAK NO:1/A

03544681159

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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

Kadıoğlu Mah.Cumhuriyet Bulvarı No:83/B

03543754140

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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAYKENT ECZANESİ

FATIH SULTAN MEHMET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:65/5

3543686647

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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARIKAYA ECZANESİ

BAHÇELİEVLER MAH.NEVZAT ŞENER BULVARI 276/B

03547725540

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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

EBRU ECZANESİ

HANBAŞI MAH. CUMHURİYET CAD NO:106/A

03544142010

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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YASA ECZANESİ

BAHÇELIEVLER MAH. FATIH CAD. NO:3/B

3545642267

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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

BANKALAR CAD. NO:1

3546121975

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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

Ayanoğlu Mah.Kırşehir Cad.No:78/A

03545165151

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