16 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler.

İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır.

Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir.

Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

16 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler:

16.04.2025 - 16.04.2025 Nöbetçi Eczaneler

HAVA ECZANESİ 16.04.2025 / AKDAĞMADENİ

istanbulluoğlu Mah. 145. Sk. No:5/A

03543142525

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AYDINCIK ECZANESİ 16.04.2025 / AYDINCIK

YENI MAH. ÇEKEREK CAD. NO:20/A

03544871212

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OVAKENT ECZANESİ 16.04.2025 / BOĞAZLIYAN

Çarşı İçi Mah Sarraflar Cad. No:41

03546453396

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FATİH ECZANESİ 16.04.2025 / ÇANDIR

CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT

03547161330

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SOYLU ECZANESİ 16.04.2025 / ÇAYIRALAN

Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. No:5/4

03547361066

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ÇAKIROGLU ECZANESİ 16.04.2025 / ÇEKEREK

BAHÇELIEVLER MAH. SORGUN CAD. NO:3

3544681329

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FATİH ECZANESİ 16.04.2025 / KADIŞEHRİ

Kadıoğlu Mah.Cumhuriyet Bulvarı No:83/B

03543754140

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MERVE ECZANESİ 16.04.2025 / MERKEZ

Erdoğan Akdağ Mah. Viyana Cad. No:10/6

03542128969

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NİHAN ECZANESİ 16.04.2025 / SARAYKENT

FATİH SULTAN MEHMET MAH. GAZİ MUSTAFA KAMAL BLV. NO:164/B

03543686141

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GÜNEŞ ECZANESİ 16.04.2025 / SARIKAYA

BATTALGAZİ MAH. ÜNLÜTÜRK CAD. NO:3/14

03545024050

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ANADOLU ECZANESİ 16.04.2025 / SORGUN

Ahmet Efendi Mah. Şehit Cemal Şimşek Cad. No:28/A-16

03545027249

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BÜYÜKATA ECZANESİ 16.04.2025 / ŞEFAATLİ

Bahçeli Evler Mah.Atatürk Bulvarı Şensoylar Apt.No:12/41

03545644126

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YÜCEL ECZANESİ 16.04.2025 / YENİFAKILI

BANKALAR CAD. NO:1

3546121975

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ZÜLÜF ECZANESİ 16.04.2025 / YERKÖY

Haşim Kılıç Mah.Bünyamin Gayretli Cad.No:23/D

03545165001

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