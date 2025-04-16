16 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler.

İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır.

Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir.

Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

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16 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler:

Nöbetçi Eczaneler16.04.2025 - 16.04.2025 Nöbetçi Eczaneler

 HAVA ECZANESİ    16.04.2025 / AKDAĞMADENİ

 istanbulluoğlu Mah. 145. Sk. No:5/A
 03543142525
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 AYDINCIK ECZANESİ    16.04.2025 / AYDINCIK

 YENI MAH. ÇEKEREK CAD. NO:20/A
 03544871212
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 OVAKENT ECZANESİ    16.04.2025 / BOĞAZLIYAN

 Çarşı İçi Mah Sarraflar Cad. No:41
 03546453396
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Yozgat İl Sağlık Müdürü uyardı: En büyük halk sağlığı tehdidi Yozgat İl Sağlık Müdürü uyardı: En büyük halk sağlığı tehdidi
 FATİH ECZANESİ    16.04.2025 / ÇANDIR

 CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
 03547161330
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 SOYLU ECZANESİ    16.04.2025 / ÇAYIRALAN

 Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. No:5/4
 03547361066
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 ÇAKIROGLU ECZANESİ    16.04.2025 / ÇEKEREK

 BAHÇELIEVLER MAH. SORGUN CAD. NO:3
 3544681329
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 FATİH ECZANESİ    16.04.2025 / KADIŞEHRİ

 Kadıoğlu Mah.Cumhuriyet Bulvarı No:83/B
 03543754140
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 MERVE ECZANESİ    16.04.2025 / MERKEZ

 Erdoğan Akdağ Mah. Viyana Cad. No:10/6
 03542128969
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 NİHAN ECZANESİ    16.04.2025 / SARAYKENT

 FATİH SULTAN MEHMET MAH. GAZİ MUSTAFA KAMAL BLV. NO:164/B
 03543686141
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 GÜNEŞ ECZANESİ    16.04.2025 / SARIKAYA

 BATTALGAZİ MAH. ÜNLÜTÜRK CAD. NO:3/14
 03545024050
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 ANADOLU ECZANESİ    16.04.2025 / SORGUN

 Ahmet Efendi Mah. Şehit Cemal Şimşek Cad. No:28/A-16
 03545027249
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 BÜYÜKATA ECZANESİ    16.04.2025 / ŞEFAATLİ

 Bahçeli Evler Mah.Atatürk Bulvarı Şensoylar Apt.No:12/41
 03545644126
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 YÜCEL ECZANESİ    16.04.2025 / YENİFAKILI

 BANKALAR CAD. NO:1
 3546121975
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 ZÜLÜF ECZANESİ    16.04.2025 / YERKÖY

 Haşim Kılıç Mah.Bünyamin Gayretli Cad.No:23/D
 03545165001
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Kaynak: Haber Merkezi