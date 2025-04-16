16 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler.
İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır.
Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir.
Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.
16 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler:
16.04.2025 - 16.04.2025 Nöbetçi Eczaneler
HAVA ECZANESİ 16.04.2025 / AKDAĞMADENİ
istanbulluoğlu Mah. 145. Sk. No:5/A
03543142525
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AYDINCIK ECZANESİ 16.04.2025 / AYDINCIK
YENI MAH. ÇEKEREK CAD. NO:20/A
03544871212
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OVAKENT ECZANESİ 16.04.2025 / BOĞAZLIYAN
Çarşı İçi Mah Sarraflar Cad. No:41
03546453396
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FATİH ECZANESİ 16.04.2025 / ÇANDIR
CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
03547161330
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SOYLU ECZANESİ 16.04.2025 / ÇAYIRALAN
Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. No:5/4
03547361066
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ÇAKIROGLU ECZANESİ 16.04.2025 / ÇEKEREK
BAHÇELIEVLER MAH. SORGUN CAD. NO:3
3544681329
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FATİH ECZANESİ 16.04.2025 / KADIŞEHRİ
Kadıoğlu Mah.Cumhuriyet Bulvarı No:83/B
03543754140
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MERVE ECZANESİ 16.04.2025 / MERKEZ
Erdoğan Akdağ Mah. Viyana Cad. No:10/6
03542128969
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NİHAN ECZANESİ 16.04.2025 / SARAYKENT
FATİH SULTAN MEHMET MAH. GAZİ MUSTAFA KAMAL BLV. NO:164/B
03543686141
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GÜNEŞ ECZANESİ 16.04.2025 / SARIKAYA
BATTALGAZİ MAH. ÜNLÜTÜRK CAD. NO:3/14
03545024050
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ANADOLU ECZANESİ 16.04.2025 / SORGUN
Ahmet Efendi Mah. Şehit Cemal Şimşek Cad. No:28/A-16
03545027249
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BÜYÜKATA ECZANESİ 16.04.2025 / ŞEFAATLİ
Bahçeli Evler Mah.Atatürk Bulvarı Şensoylar Apt.No:12/41
03545644126
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YÜCEL ECZANESİ 16.04.2025 / YENİFAKILI
BANKALAR CAD. NO:1
3546121975
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ZÜLÜF ECZANESİ 16.04.2025 / YERKÖY
Haşim Kılıç Mah.Bünyamin Gayretli Cad.No:23/D
03545165001
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