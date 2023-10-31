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Erdoğan, afet bölgesindeki konutların inşaasının devam ettiğini, bölgede KOBİ'lere yönelik KOSGEB vasıtasıyla yeni kredi paketini devreye aldıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında Millete Sesleniş konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazzeliler için her platformda çaba göstermeye devam edeceğini belirterek, sorunun çözümü için "Sorumluluk almaya hazırız" dedi.

Millete Sesleniş konuşmasında yeni kredi ve burs miktarları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan kredi veya burs alan 1 milyon 600 bin öğrencimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz tutarı belirledik. Yeni kredi ve burs miktarları tüm öğrencilerimize hayırlı olsun" dedi.

Deprem bölgesindeki KOBİ’lerimize yönelik KOSGEB vasıtasıyla yeni bir kredi paketini devreye aldıklarını da belirten Erdoğan, Dünya Bankası’yla iş birliği halinde işletme başına 200 bin lira ila 750 bin lira arasında faizsiz kredi sağlayacaklarını açıkladı.

"ENFLASYONU YENİDEN TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ"

Afetten zarar gören 11 ilimizde 200 bin konutun inşası hızla devam ediyor. Yapımı biten konutları yakında etap etap teslim etmeye başladıklarını vurgulayan Erdoğan, yıl sonuna kadar 41 bin konut ve 5 bin köy evinin teslimini planlıyoruz. Diğer konutların teslimatlarını da peyderpey yapacaklarını söyledi. Farklı kampanyalarla enflasyonla mücadeleye iş dünyasını da dâhil ettiklerini belirten Erdaoğn, "İndirim kampanyası” çağrımıza 400’den fazla firma 50 bine yakın şubesiyle katıldı, bu sayı her geçen gün artıyor. Tüm dünya gibi bizi de olumsuz etkileyen enflasyonu yeniden tek haneye indireceğiz" dedi.