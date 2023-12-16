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Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SAFA ECZANESİ

Erdoğan Akdağ Mah. Viyana Cad. No:10/4

03545020406

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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BILGE ECZANESİ

AHİSAVİ MAH.İSTİKLAL CAD.NO:22/C

03543146000

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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AYDINCIK ECZANESİ

YENI MAH. ÇEKEREK CAD. NO:20/A

03544871212

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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DENİZ ECZANESİ

ÇARŞI MAH. ŞEVKET HOKKA ÖMEROĞLU CAD. NO:5 BOĞAZLIYAN /YOZGAT

03546453399

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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT

03547161330

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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SOYLU ECZANESİ

Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. No:5/4

03547361066

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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

GÜL ECZANESİ

YENIYOL MAH. MILLI EGEMENLIK CAD. NO:21

03544683579

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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

Kadıoğlu Mah.Cumhuriyet Bulvarı No:83/B

03543754140

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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

NİHAN ECZANESİ

FATİH SULTAN MEHMET MAH. GAZİ MUSTAFA KAMAL BLV. NO:164/B

03543686141

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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YILDIZ ECZANESİ

ZİRAAT BANKASI KARŞISI KARSIYAKA MAH. BARAN CAD. NO:8

03547724972

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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ŞAHİN ECZANESİ

SORGUN DİŞ HASTANESİ KARŞISI - 2 NOLU ASM KARŞISI - FATİH ORTAOKULU KARŞISI AHMET EFENDI MAH. SEHIT M. ÖNDER CAD. NO:12 (SORGUN DİŞ HASTANESİ KARŞISI - 2 NOLU ASM KARŞISI - FATİH ORTAOKULU KARŞISI)

03544151110

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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ŞİFA ECZANESİ

BAHÇELIEVLER MAH. HACI BAYRAM KARABULUT CAD. NO:43

03545642054

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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

BANKALAR CAD. NO:1

3546121975

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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DİLAN ECZANESİ

HAŞİM KILIÇ MAH. ŞEHİT KORGENARAL OSMAN ERBAZ CAD. NO:26/C

03545160244

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