Ticaret Bakanlığı, vatandaşların alım gücünü gözeterek fiyat artışını ocak ayına erteledi. İstanbul’da simit satışı yapan 156 işletme denetime tabi tutuldu ve 115 işletme için Haksız Fiyat Tutanağı hazırlandı.

Artan maliyetler sebebiyle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da simit fiyatlarının 15 liradan 20 liraya çıkarılmasına dair karar alınmıştı. Ancak Ticaret Bakanlığı, vatandaşların alım gücünü dikkate alarak artışı ocak ayına bıraktı.

Resmi Fiyat 15 Fakat 20 Liradan Sunuluyor

Bakanlık artışı geciktirse de İstanbul’un birçok noktasında simit 15 liradan değil, 20 liradan satılmakta. Resmi olarak 15 lira olması gereken simidi bu fiyata satan seyyar satıcı ise neredeyse hiç bulunmuyor. Belediye zabıtaları usulsüzlüğü tespit edip il ticaret müdürlüğüne ilettiğinde, her aykırılık için yaklaşık 3 bin 200 lira ceza uygulanıyor.

Ticaret Bakanlığı Denetledi

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, 8-12 Eylül tarihleri arasında simit satışı yapan 156 işletmeyi kontrol etti.

Tarifeye Aykırı Fiyatlar

Resmi tarifeye aykırı simit satışı yapan 115 işletmeye Haksız Fiyat Tutanağı düzenlendi. Bu tutanaklardan 64’ü Haksız Fiyatı Değerlendirme Kurulu’na iletilmek üzere Bakanlığa gönderildi. Yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı ekiplerinin denetimlere devam edeceği vurgulandı.

Yozgat’ta simit fiyatları 15 TL olarak uygulanmaya devam ediliyor. Vatandaşlar kent genelinde simidi resmi tarifeye uygun fiyattan temin edebiliyor.