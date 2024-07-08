Türkiye'de 15 Temmuz, Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak kutlanmakta olup, bu yıl Pazartesi gününe denk gelmesi sebebiyle resmi tatil olarak ilan edilmiştir. 15 Temmuz, ülke genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının kapalı olacağı bir gün olarak takvimde yer alacak.

15 Temmuz 8 yıl önce, FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından ilan edilmiş ve demokrasi ile millî birliğin önemini vurgulamak amacıyla kutlanmaktadır. O gün birçok vatandaş hayatını kaybetmiş ve Türkiye demokrasisi büyük bir sınav vermişti. Bu olayın ardından, 15 Temmuz tarihi Türkiye'nin resmi tatil takvimine dahil edilmiştir.