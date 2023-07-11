14 Temmuz’da Şehitlik ziyareti ile başlayacak olan etkinlikler 15 Temmuz gecesi saat 00.13’te tüm camilerde sala okunması ile son bulacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dahilinde yapılacak olan etkinlikler ise şu şekilde; 14 Temmuz 2023 Cuma günü saat 11.30’da şehitlik ziyareti, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okunması, şehit mezarlarına gül ve karanfil konulması.

Saat 12.00’da Çapanoğlu Büyük Camii’nde şehitler için Mevlid-i şerif okutulması. Saat 13.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda 15 Temmuz fotoğraf sergisi.

15 Temmuz 2023 Cumartesi Saat 20.30’da Yimpaş AVM önünden mehter takımıyla Cumhuriyet Meydanına yürüyüş.

Saat 21.00’da Cumhuriyet Meydanında anma programı. Program kapsamında; Mehter takımı gösterisi, açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması, Kuran-ı Kerim tilaveti, protokol konuşmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması, İl Müftülüğü İlahi Korosu tarafından ilahiler okunması.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 15 Temmuz konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Şehitleri Sancak Koşusu ve katılım belgesinin verilmesi. Yozgat Türk Müziği Meşk Topluluğu tarafından kahramanlık türküleri okunması. Ahmet Sula tarafından 15 Temmuz konulu sunum. 15 Temmuz temalı videoların gösterimi. Yozgat Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Korosu ve Saygın Şahin tarafından kahramanlık türküleri okunması. Saat 00.13’de tüm camilerde sala okunması. Melike Aslı Arslan