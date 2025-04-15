15 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler.

İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır.

Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir.

Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

15 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler:

MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

GÜLSEDA ECZANESİ

Aşağınohutlu Mah. Meydan Yeri Cad. No:68/A BÜYÜK CAMİ KARŞISI

03545033333

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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AYÇIÇEK ECZANESİ

AHISAVI MAH. ISTIKLAL CAD. NO:60/C

03543145050

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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AYDINCIK ECZANESİ

YENI MAH. ÇEKEREK CAD. NO:20/A

03544871212

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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SAĞLIK ECZANESİ

BAHÇELER MAH ÇEŞME SOK NO:30 BOĞAZLIYAN/YOZGAT

03546455556

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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT

03547161330

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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TEMEL ECZANESİ

Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25

03547361119

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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

LAVANTA ECZANESİ

Yunus Emre Mah. Milli Egemenlik Cad. 5/A Çekerek/YOZGAT

03544682692

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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AKIN ECZANESİ

Çaypınar Mah. Cumhuriyet Bulv. No 72/B

03543754770

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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAYKENT ECZANESİ

FATIH SULTAN MEHMET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:65/5

3543686647

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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DERMAN ECZANESİ

KAPLICA MAH. BARAN CAD. NO:27

3547721070

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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KÜBRA ECZANESİ

SORGUN DEVLET HASTANESİ KARŞISI Ahmet Efendi Mah. Şehit Cemal Şimşek Cad. No:28/AD

03545023963

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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YENİ ECZANESİ

BAHÇELIEVLER MAH. ATATÜRK BULV. NO:2/D

03545642518

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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

BANKALAR CAD. NO:1

3546121975

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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

Ayanoğlu Mah.Kırşehir Cad.No:78/A

03545165151

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