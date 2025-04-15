15 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler.
İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır.
Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir.
Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.
15 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler:
MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
GÜLSEDA ECZANESİ
Aşağınohutlu Mah. Meydan Yeri Cad. No:68/A BÜYÜK CAMİ KARŞISI
03545033333
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
AYÇIÇEK ECZANESİ
AHISAVI MAH. ISTIKLAL CAD. NO:60/C
03543145050
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
AYDINCIK ECZANESİ
YENI MAH. ÇEKEREK CAD. NO:20/A
03544871212
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SAĞLIK ECZANESİ
BAHÇELER MAH ÇEŞME SOK NO:30 BOĞAZLIYAN/YOZGAT
03546455556
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
FATİH ECZANESİ
CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
03547161330
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
TEMEL ECZANESİ
Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25
03547361119
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
LAVANTA ECZANESİ
Yunus Emre Mah. Milli Egemenlik Cad. 5/A Çekerek/YOZGAT
03544682692
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
AKIN ECZANESİ
Çaypınar Mah. Cumhuriyet Bulv. No 72/B
03543754770
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SARAYKENT ECZANESİ
FATIH SULTAN MEHMET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:65/5
3543686647
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
DERMAN ECZANESİ
KAPLICA MAH. BARAN CAD. NO:27
3547721070
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
KÜBRA ECZANESİ
SORGUN DEVLET HASTANESİ KARŞISI Ahmet Efendi Mah. Şehit Cemal Şimşek Cad. No:28/AD
03545023963
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YENİ ECZANESİ
BAHÇELIEVLER MAH. ATATÜRK BULV. NO:2/D
03545642518
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YÜCEL ECZANESİ
BANKALAR CAD. NO:1
3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
FATİH ECZANESİ
Ayanoğlu Mah.Kırşehir Cad.No:78/A
03545165151
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