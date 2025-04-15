15 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler.

İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır.

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Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir.

Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

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15 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler:

MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

GÜLSEDA ECZANESİ

GÜLSEDA ECZANESİ

 Aşağınohutlu Mah. Meydan Yeri Cad. No:68/A BÜYÜK CAMİ KARŞISI
 03545033333
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AYÇIÇEK ECZANESİ

AYÇIÇEK ECZANESİ

 AHISAVI MAH. ISTIKLAL CAD. NO:60/C
 03543145050
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AYDINCIK ECZANESİ

AYDINCIK ECZANESİ

 YENI MAH. ÇEKEREK CAD. NO:20/A
 03544871212
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SAĞLIK ECZANESİ

SAĞLIK ECZANESİ

 BAHÇELER MAH ÇEŞME SOK NO:30 BOĞAZLIYAN/YOZGAT
 03546455556
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
 03547161330
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

13 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler 13 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler
ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TEMEL ECZANESİ

TEMEL ECZANESİ

 Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25
 03547361119
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

LAVANTA ECZANESİ

LAVANTA ECZANESİ

 Yunus Emre Mah. Milli Egemenlik Cad. 5/A Çekerek/YOZGAT
 03544682692
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AKIN ECZANESİ

AKIN ECZANESİ

 Çaypınar Mah. Cumhuriyet Bulv. No 72/B
 03543754770
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAYKENT ECZANESİ

SARAYKENT ECZANESİ

 FATIH SULTAN MEHMET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:65/5
 3543686647
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DERMAN ECZANESİ

DERMAN ECZANESİ

 KAPLICA MAH. BARAN CAD. NO:27
 3547721070
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KÜBRA ECZANESİ

KÜBRA ECZANESİ

 SORGUN DEVLET HASTANESİ KARŞISI Ahmet Efendi Mah. Şehit Cemal Şimşek Cad. No:28/AD
 03545023963
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YENİ ECZANESİ

YENİ ECZANESİ

 BAHÇELIEVLER MAH. ATATÜRK BULV. NO:2/D
 03545642518
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

YÜCEL ECZANESİ

 BANKALAR CAD. NO:1
 3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 Ayanoğlu Mah.Kırşehir Cad.No:78/A
 03545165151
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Kaynak: Haber Merkezi