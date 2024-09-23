Emeklilerin ekonomik sıkıntılarını hafifletmek ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında, 7 bin TL’den başlayarak 10 bin TL’ye kadar farklı tutarlarda kredi desteği sağlanacak. Emeklilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen bu kampanya, özellikle dar gelirli emeklilere nefes aldıracak çözümler sunuyor.

EMEKLİLERE NAKİT DESTEK: 7, 8, 9 VE 10 BİN TL KREDİ İMKANI

Ziraat Bankası tarafından başlatılan bu kampanya, Türkiye’de emekli maaşı alan herkesi kapsıyor. Emekliler, nakit sıkıntılarını gidermek için 7 bin TL, 8 bin TL, 9 bin TL veya 10 bin TL tutarında kredi başvurusunda bulunabiliyor. Başvuruların kabul edilmesinden sonra kredi ödemeleri, hızlı ve güvenilir bir şekilde emeklilerin hesaplarına aktarılacak. Bu krediler, sağlık giderlerinden günlük harcamalara kadar farklı ihtiyaçların karşılanmasında kullanılabilecek.

Ziraat Bankası, başvuruların pratik ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için şubelerinin yanı sıra dijital platformlarını da devreye aldı. Emekliler, bankanın mobil uygulaması veya internet bankacılığı aracılığıyla kolayca başvuru yapabilecek. Ayrıca, bankanın tüm şubelerinde de emeklilere özel danışmanlık hizmeti sunulacak.

ESNEK ÖDEME PLANLARI VE REKABETÇİ FAİZ ORANLARI

Kampanya kapsamında sunulan kredi tutarları, emeklilerin bütçelerine uygun esnek geri ödeme planları ile destekleniyor. Ziraat Bankası, emeklilere düşük faiz oranları sunarak geri ödeme sürecinde yüklerini hafifletmeyi hedefliyor. Banka yetkilileri, kredi geri ödeme süreçlerinin emeklilere ek bir mali külfet getirmemesi için faiz oranlarını piyasa koşullarına göre rekabetçi bir seviyede tuttuğunu belirtiyor. Böylelikle emekliler, borçlarını zorlanmadan, bütçelerine uygun ödeme seçenekleri ile kapatabilecek.

Kredi başvurusu sırasında emekliler, gelir durumlarına uygun geri ödeme planları hakkında bilgilendirilecek ve bankanın sunduğu farklı seçenekler arasından kendilerine en uygun olanını tercih edebilecekler. Uzun vadeli ve düşük taksitli ödeme imkanları sayesinde, emekliler kredilerini kolayca ödeyebilecekler.

KİMLER BU KREDİ KAMPANYASINDAN YARARLANABİLİR?

Ziraat Bankası’nın başlattığı bu kampanya, Türkiye genelinde emekli maaşı alan yaklaşık 15 milyon kişiye hitap ediyor. Emeklilik maaşı alan herkes bu kampanyadan faydalanabilecek ve ihtiyaç duydukları kredi tutarını talep edebilecek. Banka yetkilileri, kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin, başvuru şartlarını yerine getirmeleri halinde kısa sürede kredilerine ulaşabileceklerini vurguladı.

Kampanyanın hedef kitlesi, ağırlıklı olarak düşük ve orta gelirli emekliler olarak belirlendi. Bu kapsamda, özellikle dar gelirli emeklilerin krediye erişimi kolaylaştırılacak. Banka, kredi başvurularında minimum bürokratik işlem ile hızlı ve pratik bir süreç sunmayı amaçlıyor. Başvuruların onaylanması durumunda kredi tutarı emeklilerin banka hesaplarına hızlıca aktarılacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Kampanyadan yararlanmak isteyen emekliler, Ziraat Bankası’nın ülke genelindeki geniş şube ağı, internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden başvuru yapabilecekler. Başvuru süreci, özellikle dijital kanallarda oldukça hızlı ve pratik şekilde tamamlanabiliyor. Emekliler, kredi başvurusunu birkaç dakika içinde gerçekleştirerek, kısa sürede kredi imkanına ulaşabilecekler.

Ziraat Bankası yetkilileri, emeklilerin krediye ulaşımını kolaylaştırmak için gerekli altyapı çalışmalarını tamamladıklarını, başvuruların hızla işleme alınacağını belirtti. Ayrıca, bankanın müşteri temsilcileri, kredi başvurusu yapacak olan emeklilere detaylı bilgi ve danışmanlık hizmeti sunacak.