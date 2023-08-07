Son dönemde hayvan pazarlarında sıklıkla görülen ve ölümcül nitelikte olan şap hastalığı bir kente daha sıçradı. Çorum'da şap hastalığı tespit edilmesi üzerine ekipler alarma geçti.

15 KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Büyükincesu köyünde görülen şap hastalığı nedeniyle 15 köy ve merkez mahalleleri karantinaya alındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 15 köyün karantinaya alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “İlçemiz Büyükincesu köyünde şap hastalığı tespit edilmiş olup, 10 kilometre çapı içerisinde kalan Küçükincesu, Kamışlı, Çavuş, Kırankışla, Akçalı, Kemallı, Küçükpolatlı, Tatlı, Göller, Beşkız, Körkü, Salman, Ayağıbüyük, Gökçam köylerinin ve Çiftlik Mahallesi hariç merkez mahallelerinin karantinaya alınmasına karar verildi" ifadeleri yer aldı.

Karantinadaki bölgelere hayvan ve hayvansal ürünlerin giriş ve çıkışlarının kısıtlandığı belirtilen açıklamada "Hayvanların meraya bırakılmasının yasaklanmasına ve gerekli dezenfeksiyon tedbirlerinin alınmasına Sungurlu İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararı gereğince karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

ŞAP HASTALIĞI NEDİR?

Şap hastalığı, hayvanlarda görülen ve virüslerin neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. Şap, etkeni foot-and-mouthdiseasevirus (FMDV) olan ciddi bir virüs hastalığıdır. Hayvanlarda görülen semptomlar genellikle şap hastalığının erken belirtileri olarak kabul edilmektedir. Fakat enfeksiyon ilerledikçe semptomlar daha da kötüye gidebilmektedir.

Şap hastalığı, genellikle enfekte hayvanların solunum yolu salgıları, tükürük ve dışkısı yoluyla yayılmaktadır. Ayrıca, enfekte hayvanların ağız, burun ve ayaklarda görülen lezyonlar da enfeksiyonun yayılmasına sebep olabilmektedir.

Şap hastalığı nadir de olsa insanlara bulaşabilmektedir. Ancak, insandan insana bulaşma görülmemektedir. Enfekte hayvanlarla temas yoluyla hastalık bulaşabilmektedir. İHA