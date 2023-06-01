Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, yaptığı açıklamada, yüzde 70'i devlet yüzde 30'u muhtarlık desteğiyle kurulacak GES'ten köylerde içme sularındaki elektrik ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

Aydın, GES projesi sayesinde elektrik maliyetlerinin düşeceğini ifade ederek, "Bu önemli adımla köylerde sürdürülebilir enerji kullanımının artırılmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Abdilli, Belören, Çakmak, Çalapverdi, Dereçepni, Devecipınar, Esentepe, Gövdecili, Güveçli, Karakuyu, Müftükışla, Özler, Yapalak, Yenikışla ve Yoğunhisar köyleri için güneş enerji santrali projesi hazırlandı" dedi. AA