Sürücülere uyarılarda bulunan Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, vatandaşlara hazırlıklarını son güne bırakmamaları çağrısında bulundu.

Karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakıcı, kış lastiğinin sadece yasal bir zorunluluk olmadığını, aynı zamanda hayat kurtaran önemli bir tedbir olduğunu söyledi.

Başkan Bakıcı açıklamasında, “Kış lastiği sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda hayat kurtaran bir önlemdir. Yüksek rakımlı ve kış şartlarının ağır geçtiği bölgelerde yaz lastikleri yeterli tutuş sağlamaz. Sürücülerimizin can ve mal güvenliği için lastik değişimlerini erkenden yapmaları büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Soğuk havalarda araçların yol tutuşunun düştüğünü hatırlatan Bakıcı, özellikle gece ve sabah saatlerinde yaşanabilecek buzlanma riskine dikkat çekti. Bakıcı, “Erken takılan kış lastiği, olası kayma ve kazaların önüne geçer” diye konuştu.

Yeni uygulamanın trafik güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Bakıcı, sürücülere uyarılarını şu sözlerle sürdürdü: “15 Kasım’dan itibaren zorunluluğun başlamasıyla hem kazalar hem de yollarda yaşanan aksaklıklar azalacaktır. Kış lastiği sadece kar için değil, soğuk ve buzlu havalarda da aracın kontrolünü sağlar. Bu fark çoğu zaman bir kazayı önler. Bazı sürücüler son ana kadar bekliyor, bu tür ihmaller ise maddi hasarlı kazalara ve can kayıplarına yol açabiliyor. Lütfen kimse bu konuya duyarsız kalmasın.”

Bakıcı, tüm sürücülerin trafikte birbirinin güvenliğini de etkilediğine dikkat çekerek, “Bu düzenleme ceza kesmek için değil, insan hayatını korumak için getirildi. Hepimiz aynı yollardayız, aynı riski paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kış şartlarında sadece lastik değiştirmenin yeterli olmadığını belirten Bakıcı, araçlarda zincir, kar küreği ve çekme halatı gibi gerekli ekipmanların bulundurulması gerektiğini hatırlattı.

Bakıcı, kış lastiği uyarılarının yanı sıra sürücülere güvenli sürüş konusunda bir hatırlatma daha yaptı. Özellikle uzun yolculuklarda sürücülerin dikkat seviyesinin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Bakıcı, şu ifadeleri kullandı: “Yola çıkacak olan vatandaşlarımız sadece araçlarının teknik eksikliklerini tamamlamakla kalmamalı, kendi sağlık ve dikkat durumlarına da mutlaka özen göstermelidir. Uykusuz veya yorgun şekilde direksiyon başına geçmek, en az hız veya dikkatsizlik kadar ciddi risk taşımaktadır. Kış aylarında görüş mesafesi azalır, yol tutuşu düşer, refleks süreleri uzar. Böyle bir ortamda uykusuzluk çok daha ağır sonuçlar doğurabilir.”

Sürücülere seyahat öncesi mutlaka dinlenme çağrısı yapan Bakıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uzun yolculuklarda sık sık mola verilmeli, gerekirse kısa süreli dinlenme uykusu yapılmalıdır. Direksiyon başındaki en küçük dalgınlık bile hem kendi canınızı hem de trafikteki diğer vatandaşların hayatını tehlikeye atar. Trafik güvenliği sadece araçla değil, sürücünün dikkat ve bilinç seviyesiyle sağlanır. Hiçbir yolculuk can kaybından daha değerli değildir.”