Kaçak geçiş yapan araç sahiplerine kritik uyarı! Yeni düzenlemeye göre, 15 gün içinde ödeme yapmayanlara idari para cezası uygulanacak. Detaylar haberimizde.

OTOYOLLARDA YENİ DÜZENLEME

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyollar ve erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçiş ücretlerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı. Yeni düzenlemeye göre, kaçak geçiş yapıp 15 gün içinde ücreti ödemeyen araç sahiplerine geçiş ücretinin bir katı kadar idari para cezası verilecek ve tebligat yapılmayacak. Bu düzenleme, Türkiye'deki tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

KAÇAK GEÇİŞ VE İDARİ PARA CEZASI

Kaçak geçiş yapan araç sahiplerinin, 15 gün içinde usulüne uygun şekilde geçiş ücretini ödemesi durumunda idari para cezası uygulanmayacak. Ancak, bu süre içinde ödeme yapmayanlara geçiş ücretinin bir katı kadar idari para cezası verilecek ve tebligat yapılmayacak.

GEÇİŞ ÜCRETLERİNİN HESAPLANMASINDA DEĞİŞİKLİK

Geçiş ücretlerinin hesaplanmasında kullanılan "Bir Km'lik otoyol birim fiyatı" 0.25 liradan 1 liraya yükseltildi. Bu değişiklik, geçiş ücretlerinin artırılmasına neden olacak.

YOZGAT'TAKİ ARAÇ SAHİPLERİNE ÖNEMLİ UYARILAR

Bu düzenleme, Yozgat’ta yaşayan ve araç kullanan vatandaşları da doğrudan etkiliyor. Kaçak geçiş durumunda, belirlenen süre içinde ödeme yapılmaması halinde ciddi idari para cezalarıyla karşılaşılacak. Bu nedenle araç sahiplerinin, otoyol ve karayollarında geçiş ücretlerini zamanında ödemeleri büyük önem taşıyor.

YENİ DÜZENLEMENİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme, geçiş ücretlerinin tahsilatında daha sıkı bir denetim mekanizması getirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, kaçak geçişlerin önüne geçilmesi ve geçiş ücretlerinin zamanında ödenmesi teşvik ediliyor. Kaçak geçiş yapan araç sahiplerine tebligat yapılmayacağı ve doğrudan idari para cezası uygulanacağı için, araç sahiplerinin dikkatli olmaları gerekiyor.