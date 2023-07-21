Sarıkaya Ziraat Odası Başkanlığı yetkilileri açıklama paylaşarak biçerdöverden kaynaklanan bir yangın çıktığını söyledi. Çıkan yangında 15 dekar buğdaya mal olan olaydan sonra yetkililer,hububat hasadında çıkabilecek yangınlara karşı uyarılarda bulundu.

Dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirme yapan Sarıkaya Ziraat Odası yetkilileri tarafından “Yanınızda mutlaka yangın tüpü bulundurun. Yanınızda 1 bidon su bulundurun. Tarla içinde ve hasat sonrası sigara içmeyin. Biçerdöver ve traktör etrafında çocuk bulundurmayın. 2-3 saat çalışmadan sonra biçerdöver 15 dakika dinlenmeye çalışsın. Bıçaklar soğusun ki sürtünme ile kıvılcım çıkmasın. Tarla içine ve kenarına cam şişe atmayınız. Sıcak hava ve güneş çarpması için bol su tüketin ve önleminizi alin. Römork altında uyumayın. Asla ve asla hiç bir sebeple (ot anız yakma- yemek vs.) ateşyakmayınız. Kurallara aykırı davranan tane döken ayarı bozuk biçerdöverler olursa ilçe tarım müdürlüğüne şikâyet edin. Bunlara dikkat edelim. Bol bereketli kazasız hasatlar dileriz” ifadelerine yer verildi. Melike Aslı Arslan